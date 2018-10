'Carril bici' cree que el vial compartido da seguridad pero admite que se usa poco

Año y medio después de que se creara el carril compartido para turismos, autobuses y ciclistas, la Plataforma Carril Bici de Badajoz valora de forma positiva su implantación, si bien admite que su utilización no se ha generalizado porque los ciclistas prefieren moverse por otros viales de la ciudad.

El portavoz de este colectivo, Carlos Barriga, se confiesa usuario de ese carril y destaca que la seguridad ha aumentado porque los vehículos circulan ahora a una menor velocidad por la avenida. «Yo creo que es una medida eficaz, pero la realidad nos demuestra que no tiene muchos usuarios».

En su opinión, la razón está en el que Badajoz no cuenta con un plan de movilidad integral que analice las preferencias de los ciclistas, por lo que se toman medidas puntuales que no mejoran de forma sustancial la realidad de este colectivo. «El carril del paseo fluvial sí se utiliza, también el del Puente Real, pero el de Sinforiano Madroñero apenas se usa y tampoco se ven muchas bicicletas por las aceras: eso quiere decir que no es una avenida preferida por quienes se mueven en bicicleta».

«Realmente habría que estudiar por dónde se desplaza el usuario de bicicleta y actuar ahí. Es lo que se llama política de deseo, la clave está en conocer las necesidades y después actuar», añade.

Barriga afirma también que uno de los inconvenientes del carril de Sinforiano son los coches estacionados en doble fila. María José Solana reconoce que en ocasiones se ven coches mal estacionados, pero cree que ahora son menos y están menos tiempo porque se han incrementado las sanciones impuestas en esta avenida: 1883 multas por doble fila en 2017 frente a 694 en 2016.