Carreras para conseguir el artículo deseado en el inicio de las rebajas en Badajoz

Las rebajas de Badajoz vuelven a ser como las de siempre. Colas de más de cien personas antes de abrir el centro comercial El Faro; ... carreras por las galerías comerciales cuando las puertas se abren por fin a las 10.00 de la mañana; y decepción o satisfacción por igual al comprobar que algunos de los artículos que colgaban la víspera de Reyes en los expositores han sido retirados y llevados al almacén pero otros siguen a la venta con un descuento interesante.

«Es como en las películas», relataba Beatriz Montero poco antes de las 11.00 de la mañana de este sábado 7 de enero mientras hacía cola en Zara. «Las rebajas las pusieron ayer a las 6 de la tarde en la web de Zara, pero muchas prendas se habían agotado. He venido a ver si estaban aquí, pero faltan muchas cosas».

Beatriz, que es de Badajoz, describía los minutos previos como una aventura. «La gente estaba desayunando en Los 100 montaditos a las 9.15 de la mañana y a las 10.00 éramos muchísimos. Pero en el acceso que yo estaba sólo han abierto en un primer momento una de las puertas automáticas y toda la gente ha ido hacia allí. Mucha gente ha corrido, sobre todo gente joven».

En su caso no ha logrado encontrar muchas de las prendas que buscaba, pero incluso así formaba parte de una larga fila de más de cien personas que terminaba junto a las puertas de la tienda que Zara dedica a la moda femenina. A pocos metros otra cola similar había sido formada por quienes querían hacer devoluciones.

Una situación parecida se vivió en Stradivarius. A las 10.30 había un centenar de personas haciendo fila, una situación muy distinta a la que se daba en Primark, donde a esa misma hora apenas había 20 personas esperando el momento de pagar. Es evidente que lo que buscaban los clientes el día después de Reyes eran marcas muy concretas.

Aunque el interés iba por barrios: mientras en el Zara para mujeres no se cabía, en el de hombres sólo había un joven en la cola para pagar y 13 en la de cambios y devoluciones. Bastantes más se veían en Álvaro Moreno, donde la clientela llegaba a la puerta. «He ido a alguna tienda donde hay ropa de caballero y me he encontrado con muchos jerseys de espiga y estampados que no se llevan hace años, da la sensación de que quieren vaciar el almacén».

Ampliar La jornada de ventas ha sido muy positiva en el centro comercial El Faro. CASIMIRO MORENO

«Con lo que hemos comprado ya estamos arruinados», confesaban Ismael Vázquez y Daniel Gargantilla, dos jóvenes de 17 años que habían viajado a Badajoz en tren desde Montijo. «Hemos visto que primero suben los precios y ahora los bajan. O ponen más baratos los pantalones pero más caras las chaquetas», explicaban justo después de salir de una tienda especializada en moda deportiva cara. «Hay alguna rebaja, pero es morralla».

En Menacho también se ha vivido una jornada interesante. El presidente de los comerciantes, Félix Retamar, reconoce que la mañana ha sido muy buena. «Hemos tenido una Navidad mejor que la del año pasado, hemos vendido más, y este primer día de rebajas hemos recibido mucho público. Por la mañana ha venido mucha gente pero por la tarde ha bajado a causa de la lluvia».

Menacho volverá a abrir este domingo 8 de enero por la mañana, una jornada en la que funcionarán de nuevo durante todo el día los centros comerciales por tratarse de uno de los festivos de apertura del comercio.