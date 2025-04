Carolina Yuste opta al Gaudí por su papel en 'Saben aquell'

REDACCIÓN BADAJOZ. Jueves, 14 de diciembre 2023, 07:37 Comenta Compartir

La actriz pacense Carolina Yuste ha sido nominada en la categoría de mejor protagonista femenina en los XVI Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català por su interpretación en la película 'Saben aquell', de David Trueba.

Yuste también es candidata a ganar el Goya a la mejor actriz protagonista por esta misma película. Como se recordará, la intérprete pacense ya ganó un 'cabezón' a la mejor actriz de reparto en 2019 por 'Carmen y Lola'.

'Saben aquell', con trece nominaciones, y 'Creatura', de Elena Martín, con quince, son las producciones con más candidaturas de estos premios, que se entregarán el domingo 4 de febrero en una gala en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) y que presentarán los humoristas Oye Sherman y Ana Polo.

Les siguen '20.000 especies de abejas', con nueve nominaciones, 'Un amor', con ocho, y 'El maestro que prometió el mar' y 'La contadora de películas', ambas con seis, indicaron ayer los actores Pol López y Vicky Luengo, que ganaron premios la pasada edición, en la lectura de nominaciones. Los Premis Gaudí tienen por tercer año consecutivo una presencia mayoritaria de mujeres finalistas, con un 57% de mujeres frente a un 43% de hombres nominados.

Como Mejor protagonista femenina optan Laia Costa por 'Un amor'; Bruna Cusí por 'Upon Entry'; Patricia López Arnaiz por '20.000 especies de abejas', y Carolina Yuste por 'Saben aquell'. En la categoría de Mejor película competirán cuatro producciones en catalán: 'Creatura', que fue galardonada en la Quinzaine des Cinéastes del Festival de Cannes; 'Saben aquell', sobre el humorista Eugenio; 'Els encantats', de Elena Trapé, y 'La imatge permanent', de Laura Ferrés Moreno. Las nominaciones a Mejor película en lengua no catalana está '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola; 'Un amor', de Isabel Coixet; 'El maestro que prometió el mar', de Patricia Font, y 'Upon Entry' (La llegada)', de Juan Sebastián Vásquez y Alejandro Rojas.