«El Carnaval de Badajoz 2024 será similar al de este año porque tenemos el mismo presupuesto»

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 30 de octubre 2023, 07:07 Comenta Compartir

José Antonio Casablanca del Barco (18 de noviembre de 1980) sabe lo que es ganar el concurso de murgas con su grupo, Al Maridi, pero en 2024 asumirá el mayor reto del Carnaval de Badajoz, organizarlo. Reconoce el vértigo que supone y las dificultades que se encuentra porque está planificando la fiesta con un presupuesto prorrogado, es decir, no tendrá más dinero. Su apuesta es repetir el mismo programa de actos que la pasada fiesta. Entonces se amplió por primera vez el Carnaval a 10 días, pero el segundo fin de semana pinchó y acabó con abucheos al alcalde. No le da importancia a esta protesta y cree que afianzarán esta apuesta.

Casablanca estuvo en Nuevas Generaciones hace tiempo, pero no tiene carrera política. Ha estado siempre en la empresa privada y ha sido lo que en Badajoz llaman un 'enreda', es decir, está metido en todo, desde la Asociación de Coros y Danzas a la murga pasando por la Semana Santa o asociaciones como la Cívica. Le viene de su padre que también estaba muy implicado con la ciudad y, cuando murió, este pacense decidió seguir sus pasos.

Estar metido en todo fue lo que hizo que Ignacio Gragera le llamase para estar en su lista a pesar de que la anterior legislatura dibujaba viñetas satíricas sobre el Partido Popular. Ahora quiere estar a la altura del reto al frente de la cultura y las fiestas de la ciudad.

–Concejal de Fiestas y murguero ¿Cómo se afronta eso?

–El anterior tenía un artefacto. Se afronta con mucha ilusión. Tener la oportunidad de organizar unos Carnavales, alguien que ha sido tan carnavalero y que le encanta, es un auténtico placer. Pero también lo afrontó con mucho respeto. Se que de esto depende muchísima gente. Tengo afán de hacer un buen trabajo.

SOBRE SUS VIÑETAS SATÍRICAS «Que confíen en una persona crítica es atípico en política. Yo no concibo decir a todo que sí»

–No tiene apenas trayectoria política, pero Ignacio Gragera le llamó para estar en su lista.

–Creo que el tenía la idea, y yo creo que bastante acertada, de tener un concejal que unificase Cultura y Ferias y Fiestas, porque al final todo lo que tiene Ferias y Fiestas no deja de ser cultura. Y supongo que pensando en perfiles, pensó en mi. Yo a Ignacio lo había visto alguna vez, de saludarnos, pero no lo conocía de nada. Cuadró que mi perfil es de una persona que está metida en Carnavales, me gusta Almossassa desde siempre, alguien que ha estado en la Asociación de Coros y Danzas y en cofradía de Semana Santa... Creo que daba perfil de persona conocedora de la ciudad y el perfil de edad de todos los concejales que hemos entrado ahora que somos de la misma quinta, gente con nuestros trabajos ajenos a la política y la vida resuelta.

–¿Cómo fue la llamada?

–Me dijo que le cuadraba mi perfil y que quería que estuviese en el equipo. Lo primero que le dije fue: Ignacio, esto me viene fatal ahora mismo. Estoy en un momento de estabilidad, me acabo de casar, me acabo de comprar una casa... Estoy ilusionado con mi vida tranquila y la empresa en la que trabajo. Le dije que me lo tenía que pensar. En realidad no lo tenía que pensar, pero debía consultarlo. Hablé con mi mujer, se lo dije y me respondió que ella me iba a apoyar en lo que hiciese y que sabía que iba a decir que sí, que si te ponen ese reto, no lo eludes.

–Dibuja por afición y hace viñetas satíricas. Algunas han sido contra el PP, y contra el Ayuntamiento de Badajoz. También es muy crítico en redes sociales.

–Cuando Ignacio me llamó me dijo que sabía todo eso. Me dijo que lo conocían todo y que no les importaba. Es una de las cosas que más me gustó y una de las cosas por las que le dije que sí. Que confíen en una persona con el carácter crítico con el PP que he tenido yo siempre, que además es mi partido. Es atípico en política. Yo no concibo decir a todo que sí.

El Carnaval 2024

–¿El Carnaval 2024 tendrá 10 días?

–Sí.

–¿Con programación todos los días?

–Menos el miércoles de ceniza, el resto de los días sí. La idea es seguir el formato del Carnaval de este año, entre otras cosas porque nos tenemos que ceñir al mismo presupuesto al estar prorrogado. Es el presupuesto con el que hay que trabajar. Las actividades serían las mismas, pero si que queremos darle toquecitos.

–El año pasado el segundo fin de semana no funcionó y abuchearon al alcalde en la gala de entrega de premios.

–A locarnavaleros siempre nos parece que todo gira en torno a los Carnavales, y yo lo seguiré manteniendo porque nuestra vida es carnavalera durante los 365 días del año. Pero luego vinieron unas elecciones y el alcalde ganó por mayoría absoluta, así que al final los abucheos no eran representativos de la ciudad.

–El formato, por tanto, sería similar. Una gala el segundo fin de semana...

–Sí. Queremos hacer una gala de entrega de premios el segundo fin de semana. Estamos trabajando aún en el formato. Nos gustaría que tuviese una producción buena, con un buen formato, incluso televisable. Está todo aún en el aire. Tenemos el carnaval en pañales. Pero la idea es tener un segundo fin de semana menos de multitudes, pero sí para disfrutar los carnavaleros y para la gente que huye de las multitudes el primer fin de semana.

–¿Valdepasillas volverá a estar en el programa? Este año se celebró el cierre del segundo fin de semana en este barrio

–Sí. De hecho, ya nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos y seguimos trabajando con el mismo formato del año pasado. En principio será igual.

SOBRE LOS ABUCHEOS EN CARNAVAL «Luego vinieron unas elecciones y el alcalde ganó con mayoría. No son representativos»

–Las comparsas cada vez son más y con más componentes, pero a las murgas les cuesta. Se espera una veintena este año, menos de la mitad de las 42 que llegaron a concursar ¿Qué se puede hacer?

–Hace unos años se tuvo una genial idea que fue el tema de las Aulas de Carnaval y el concurso de murgas infantiles y juveniles. No está a lo mejor dando los frutos esperados. Lleva unos cuantos años, pero a lo mejor el hecho de que esté planteado como una actividad extraescolar hace que los niños asocien Aulas de Carnaval a actividad extraescolar y, cuando terminan el colegio (se gradúan), la actividad se acaba. Estamos buscando la forma de que esas aulas reviertan en el concurso de murgas. También el concurso de murgas cada vez es más complicado, tiene mucha calidad a nivel de exigencia. Eso provoca que, el que puede dar ese nivel, sigue, pero cada vez hay menos gente. Hay murgas que se están reagrupando haciendo que cada vez sean mejores, pero cada vez sean menos. Quiero creer que igual que hubo una generación a la que nos picó el gusanillo de las murgas, quiero creer que lo que se está haciendo ahora, más lo que hagamos, conseguirá una buena cantera. Al final es difícil que calidad y cantidad suban al mismo tiempo.

–Este año hubo polémica con el jurado y con el recuento de puntos ¿Habrá cambios?

–Conozco el tema de la polémica porque, como sabes, soy murguero. Estamos buscando la forma de profesionalizarlo todo. No solo el tema del jurado, sino buscar la profesionalización en todos los aspectos, por supuesto también en el tema del jurado. No sé cuándo seremos capaces de ponerlo en marcha, pero la idea es que vayamos hacia un sistema más del siglo XXI. Todo automatizado, todo que conlleve menos errores. También estamos trabajando en unas bases que sean más sencillas de interpretar por los jurados para que, para ellos, sea más fácil puntuar.

«Queremos profesionalizarlo todo, también los jurados. Que conlleve menos errores»

–Dejando el Carnaval, la Navidad está a la vuelta de la esquina ¿Habrá novedades?

–El formato de Navidad funciona, funciona perfectamente. Funciona porque se ha hecho un trabajo previo durante muchos años que las actividades sean lo que son y porque hay un personal, en mi caso en la tanto en la Concejalía de Cultural como en Ferias y Fiestas, que tiene su experiencia y te dan mucha seguridad al trabajar. En el caso de la Navidad, lo limaremos un poco más porque estamos trabajando en la Navidad de 2024-2025. Una de las premisas con las que yo vengo es anticiparnos a todos los plazos. Entonces, si a la vez que trabajo en la Navidad de este año, puedo hacer algo de la siguiente, se aprovecha. Lo mismo que el Carnaval, profesionalizarlo un poco todo: el mercado, la cabalgata... Pero el formato funciona. Mantendremos el mercado apostando por artesanía local y también apostaremos por la iluminación.

–La Semana Santa ¿Se está trabajando en que sea Internacional?

–Aunque la Semana Santa la gestiono yo a través de cultura, el expediente de Interés Turístico Internacional lo está trabajando Turismo. Se está trabajando. Hay que buscar la singularidad, lo que te diferencia y es en lo que se está trabajando. Es mejor que se tarde más, aunque se tarde más en conseguirlo, pero que se mande una cosa bien hecho.

–Además del Carnaval o la Semana Santa ¿Qué cita le hace especial ilusión organizar?

–Es muy complicado. Yo soy muy amante de la música, de cualquier palo. Compro mucha música en vinilo y también dibujo, así que todo lo que sea música y arte me encanta. También estoy en la asociación Extrebeo. Hay muchas cosas que me gustan, es un gustazo de trabajo, pero el carnaval para mi es la fiesta más grande y más importante de la ciudad y estar trabajándola mucho. Pero también hay una que me gusta y quiero potenciar y darle una vueltita, Almossassa. Hay que darle el carácter cultural con el que nació y que ha ido perdiendo, por ejemplo, consiguiendo que la gente se disfrace.

Comenta Reporta un error