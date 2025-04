Carlos murió en la calle que fue su casa durante 25 años

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 16 de noviembre 2021, 20:50 | Actualizado 21:22h. Comenta Compartir

Como cada mañana desde hace 25 años, el miércoles pasado Carlos Manuel Texeira, más conocido como Portugués o Portu, se plantó en la ronda del Pilar a las siete de la mañana para indicar las plazas de aparcamiento vacías a los pacenses que buscaban sitio por el centro de la ciudad. A su característica cabellera castaña, su bigote y sus gafas, había incorporado hace unos meses un bastón porque su salud estaba muy deteriorada. Poco después de comenzar su jornada, en la que solía conseguir 7 u 8 euros al día, se encontró mal. Regresó a su refugio, en las antiguas instalaciones deportivas de la calle Stadium. Allí lo encontraron muerto a media mañana. La ronda del Pilar perdió a su vigilante desde hace un cuarto de siglo.

Carlos ejercía de gorrilla, pero los vecinos han sentido mucho su fallecimiento. Además de indicar las plazas vacías, vigilaba que no le pasase nada a los coches, ayudaba a los vecinos con el equipaje si los veía cargados, avisaba si venía la grúa e incluso paseaba perros de algunos residentes de la zona que estaban enfermos.

«Lo hemos sentido mucho», dice Isidora Martín, de la carnicería Juan e Isi, cuyos ojos se llenan de lágrimas en cuanto escucha nombrar a Carlos. «Ayudaba a los vecinos mayores con las bolsas de la compra y avisaba si salía un aparcamiento, que aquí nos vemos negros para aparcar. Nos avisaba corriendo que salía un coche», recuerda Isi emocionada.

«Si algún coche se quedaba abierto, buscaba al dueño para avisarle», añade la propietaria de Juan e Isi que lamenta haber perdido a Carlos, «aunque estaba muy enfermo, muy malo».

Uno de los primeros vecinos del centro en enterarse de su muerte fue Miguel Díaz, del bar Stadium. Este local lleva abierto 53 años y este pacense es la tercera generación de su familia que lo lleva. Está a solo unos metros de las oficinas de la antigua piscina de la calle Stadium, donde vivía Carlos Manuel Texeira desde hace 15 años. Consiguió una llave y se refugiaba en estas instalaciones municipales abandonadas. «Nunca ha molestado a nadie ni nadie le ha echado», explicaba ayer Miguel Díaz.

«Era muy educado y bondadoso con los vecinos. Cuando tenía fuerzas, porque ahora estaba muy deteriorado, ayudaba en lo que le dijesen».

No le comentó a los vecinos lo que le ocurría, pero cojeaba y estaba visiblemente hinchado. También agobiado en las últimas semanas porque la obra del corredor verde de la calle Stadium va a comenzar y debía abandonar la que era su vivienda desde hace mucho tiempo. «'No tengo casa', me decía, y estaba angustiado por tener que irse», comentaba ayer Carmen Merino, una voluntaria de Adana que alimenta la colonia de gatos que vive dentro de las antiguas instalaciones deportivas y que solía tratar con él. «Era buena persona. Una vez me quedé encerrada y le pedí que me dejase su llave para hacer una copia. Me acompañó y se empeñó en que me quería pagar la llave. Era bueno», se lamenta Merino.

La Policía Nacional ha confirmado que se trata de un fallecimiento natural. El miércoles avisaron de que ocurría algo anómalo varias personas que realizaban trabajos previos de la obra del corredor verde. Hasta la zona se desplazó una trabajadora social del Ayuntamiento y la Policía Local. Primero lo buscaron por la ronda del Pilar y finalmente entraron en las instalaciones de la calle Stadium. Encontraron su cuerpo en la antigua taquilla de la piscina. Hasta la zona se desplazó una ambulancia, pero solo pudo confirmar el fallecimiento de Carlos.

Casi ingeniero

Texeira nació en Beja, en el Alentejo. Contaba que, con unos 20 años, solo le faltaban dos asignaturas para terminar la carrera de Ingeniería Electrotécnica. La interrumpió porque tuvo que ir a hacer el servicio militar y, al acabar, se enganchó a la droga. Así llegó a Badajoz, donde estuvo muchos años en tratamiento con metadona para desintoxicarse. Eso sí, a pesar de pasar la mayor parte de su vida en la capital pacense, sus conocidos bromeaban porque su acento portugués era muy marcado y muchas veces hablaba en su lengua natal. «Costaba entenderle», recuerda Isidora Martín sonriendo.

En 1998 conoció en la ronda del Pilar al que fue su compañero durante dos décadas, Isidoro Fernández, 'El Madriles'. Como su apodo indicaba, este drogodependiente procedía de Vallecas, de un poblado de chabolas. Hicieron migas desde el principio y se dividieron la ronda del Pilar para ejercer como gorrillas. Les multaron varias veces. Isidoro, incluso, según él mismo reconocía, ingresó en prisión por desobediencia a la autoridad.

A ambos les acompañó durante años un perro que era de Carlos y que lo mataron, según la exconcejala Antonia Márquez Anguita, «de una forma muy cruel». Esta pacense veía al Portugués a diario al ir a trabajar «y le tenía mucho aprecio, trataba bien a la gente y no pedía nada».

Siempre fue amante de los animales. De hecho, ha dejado a dos gatas domésticas en las instalaciones de la calle Stadium que necesitan adopción.

Además de trabajo, Isidoro y Carlos compartían refugio. Primero vivieron bajo el puente de Palmas, luego en una chabola en la calle Prim y después en una casa abandonada en el Casco Antiguo. En ella hacía mucho frío y decidieron instalarse en la calle Stadium. Hace tres años Isidoro murió, según contó el propio Carlos, de cáncer y se quedó solo.

A pesar de tener una vida dura, siempre aseguró que estaba contento por lo que tenía, especialmente porque «me quieren los vecinos», decía con orgullo.

