Carlos Félix, 84 años: «Caminar por María Auxiliadora es como ir pisando un piano»

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Jueves, 2 de mayo 2024, 07:29 | Actualizado 08:45h. Comenta Compartir

Carlos Félix tiene 84 años. Los mismos que su esposa, Dolores Ruiz. Coinciden en la edad y también en el malestar que sienten cada vez que salen a pasear por la avenida de María Auxiliadora. Ellos viven en el tramo medio, donde peor están las baldosas. Pero mantienen una ligera diferencia a la hora de elegir el instrumento con el que comparan la situación del enlosado. «Parece que vas pisando un piano», dice él. «Pues para mí es como si estuviera tocando las castañuelas», aporta ella.

En todo caso, coinciden en que ha pasado ya demasiado tiempo desde que el Ayuntamiento de Badajoz anunció una inminente reparación de las aceras. «El tramo de enfrente (el del colegio) sí lo pusieron nuevo, pero el nuestro no lo han tocado».

Técnicamente no es así porque en los últimos días se ha visto trabajar a una cuadrilla de la Concejalía de Vías y Obras. Pero los parches que están colocando apenas solucionan una pequeña parte del problema que se deriva de las múltiples averías que ha sufrido la red de aguas que discurre bajo la acera. «Lo suyo es que saquen la tubería a la calzada para que no se pueda romper, pero lleva mucho tiempo oyéndose hablar de esa obra y no terminan de hacerla».

Frente a la tienda de deportes han visto caer «a cinco y seis personas» durante el último año y medio

Recuerda Dolores que ella fue víctima de una caída justo cuando salía de su bloque. «Me partí el labio, pero la suerte que tuve es que no me rompí ningún hueso», afirma.

Eso sucedió hace algo más de un año y desde entonces no suelta la mano de su marido cuando recorre María Auxiliadora. Él apoyado en un bastón para caminar con mayor seguridad, y ella agarrada a su mano, por si le hace falta ayuda.

Aunque esta vecina de María Auxiliadora no es la única que se ha ido al suelo. Rafa Macías, de Lider Sport, asegura que frente a la fachada de su tienda de deportes ha visto caer a seis o siete personas en el último año y medio.

Justo delante de este negocio han realizado estos días una pequeña reparación. Y lo mismo han hecho unos metros antes y unos metros después. Pero el estado de la avenida deja mucho que desear y los vecinos piden que sea levantada la acera al completo y sustituida por un nuevo enlosado que dé seguridad.

En Superdroma coinciden en la necesidad de que esa obra se lleve a cabo. «Yo no he visto caer a nadie, porque nosotras estamos mirando hacia dentro, pero cuando llueve se forman unas balsas de agua enormes. Las clientas se quejan», afirma una de la dependientas.

Charcos en la acera

De esos charcos se queja también Rafael Macías. Coincide en la necesidad de que se dé una solución definitiva a una avenida por la que transitan a diario miles de personas por tratarse del vial que comunica la barriada de Valdepasillas con la avenida Miguel Celdrán, donde está El Corte Inglés.

Las reparaciones que se están haciendo estos días también han sido observadas con atención por Aquilino Tostado Martínez. Él vive en la avenida Manuel Saldaña, paralela a María Auxiliadora, y lleva tiempo denunciando que las baldosas de su barrio están en mal estado. «Estos días están haciendo algunas reparaciones. Han estado en Manuel Saldaña y en María Auxiliadora. Hacía mucha falta».

Esas reparaciones son aplaudidas por los vecinos, pero en el vecindario no se oculta que el deseo de los residentes es que se haga una intervención integral, especialmente en el tramo comprendido entre la esquina de la calle Alcántara y el inicio de la avenida, donde hay baldosas hundidas y también levantadas.

En teoría, la obra de sustitución de las tuberías comenzó en marzo de 2023. Pero solo fue levantado el tramo de acera que discurre junto al colegio de los Salesianos y pronto se detuvo.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, confirmó en enero que el proyecto estaba en revisión porque se estaba evaluando cómo acometer el cambio de tuberías.

La duda estaba en el tamaño de la red, puesto que la ciudad va a crecer en la zona de Huerta Rosales. Pero a estas alturas de año no se conocen novedades sobre un proyecto que contemplaba también la renovación de las aceras en mal estado.

HOY ha contactado con el Ayuntamiento de Badajoz para saber en qué punto se encuentra el proyecto de sustitución de tuberías anunciado, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Comenta Reporta un error