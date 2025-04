«Canto flamenco, aunque los puristas dirán que no lo es»

Tiene 23 años y es diseñador de interiores. Su verdadero nombre es Javier González Ledesma aunque todo el mundo le conoce como Javi Obama.

El apelativo surgió a raíz de otra de sus grandes pasiones: montar a caballo. En su niñez montaba un caballo llamado Obama, «y en el club de hípica todo el mundo empezó a llamarme así. Al final se quedó para todo el mundo, en el 'cole' hasta a mi madre le decían que si era la madre de Javi Obama», rememora.

Por eso ha querido convertirlo en su nombre artístico, y es que nadie le llama de otra manera. Sin embargo, su gran pasión es la música. Este primero de mayo Javi Obama lanzó su primer disco, 'El espectáculo'.

«Mi manera de expresarme representa mucho a España, es una bandera»

Ha dejado su trabajo para centrarse en el disco, aunque no le importaría seguir trabajando como interiorista si surgiera la oportunidad. No duda, eso sí, que dejaría todo por la música, y es que quiere convertirla en su modo de vida: «Quiero llevar una vida normal pero dedicándome a la música, levantarme por la mañana, tomarme un café y preparar todo para el espectáculo que toque, el concierto, la promoción...».

Javi canta bonito, 'sentío' y desde dentro, y es que la música le corre por las venas; «Mi madre tiene mucha sensibilidad artística y canta, mi abuelo también...» . Sin embargo, asegura que lo suyo con la música es pura necesidad: «Canto desde pequeño, me levanto y me apetece cantar».

Descubrió el flamenco gracias a una mujer que le cuidaba cuando era pequeño y se enamoró. «Canto flamenco, aunque los puristas del flamenco dirían que lo que yo hago no lo es... Al final es una manera de expresarse y yo me expreso de manera flamenca», confiesa.

Javi Obama es un chico «normal, con una vida normal, pero con una necesidad de expresar y reivindicar cosas», se autodefine, «todo lo que canto es una queja al amor, a la vida, a la libertad...» Y así, precisamente, se siente.

Expresarse

Su música es, para él, una forma de llevar su bandera: «Mi manera de expresarme representa mucho a España, es una bandera, esa manera de ser de los españoles... Cualquiera que venga a España nos ve sentados en las terrazas, cómo reímos, cómo hablamos... Mi música tiene que ver mucho con eso».

Este pacense no le teme a los escenarios y aunque confiesa que no conoce la vergüenza, «cantar canciones que he escrito yo mismo me hizo descubrir lo que era, al final siento que me estoy quitando la ropa». Eso plasma en su primer disco, 'El espectáculo', canciones que le salen del alma, en las que se desnuda y deja entrar en lo que es y en lo que siente. Además, cuenta con versiones de otros artistas; desde un tributo a la mexicana Lolita de la Colina hasta José Manuel Soto o Vanesa Martín.

Javi Obama estuvo el viernes en la Sala Bardot de Madrid presentando su nuevo disco y el álbum esta disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado primero de mayo, aunque también se podrá comprar «de una forma un poco romántica», así lo define Javi Obama, en vinilo.