HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La cantante Tamara actuará el sábado en el Teatro López de Ayala

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

La cantante Tamara ofrecerá un concierto este sábado en el Teatro López de Ayala de Badajoz, en el marco de su gira ‘25 años, de corazón’. No es la primera vez que la ‘reina del bolero’ se sube a las tablas del escenario pacense. En 2016 unió su voz a Los Panchos dentro de su gira ‘Si tu me dices ven’.

El concierto del sábado comenzará a las 21.00 horas, y servirá para presentar su espectáculo ‘Piano y voz’ dentro de su nueva gira, con la que celebra 25 años de música, y en la que también estrenará en directo sus nuevas canciones.

25 años de carrera

En 2025 la artista celebra su 25º aniversario de carrera musical y lo hace sobre los escenarios con su gira ‘25 años, de corazón’, donde «presentará sus nuevas canciones, y donde también habrá hueco para repasar los grandes éxitos de su carrera y algunas de las composiciones que forman parte de la historia de la música de nuestro país», señala el Teatro López de Ayala en nota de prensa.

La cantante promete ofrecer un espectáculo íntimo en el que «conecta con el público de una forma cercana y emocionante». Las entradas ya están a la venta a un precio único de 27 euros, y se pueden adquirir con descuento de Oferplan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  2. 2

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  3. 3

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  4. 4

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  5. 5

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  6. 6 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  7. 7 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  8. 8 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena
  9. 9 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  10. 10 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La cantante Tamara actuará el sábado en el Teatro López de Ayala