El pacense Iñigo Merino deja la música: «Este oficio tiene un peaje muy caro»

No es un «adiós», es un «hasta pronto», de estamos seguros. El cantante pacense Iñigo Merino se ha despedido de sus seguidores a través de las redes sociales, anunciando que necesita parar, respirar, y reconciliarse. «Creo que he madurado el tiempo necesario, ni más ni menos, y lo he consultado con mi almohada todas las noches desde que empecé a sentir esto», confiesa, «desde muy pequeño mi mayor pasión ha sido la música, también acompañante cuando estaba solo y en mis peores momentos. Por eso he generado un inmenso respeto hacia ella. Jamás entré en esto por dinero, fama ni ego. Lo hice por amor. Por amor a la música y a escribir canciones (...) Sin embargo, no he querido darme cuenta de que este oficio tiene un peaje muy caro, al menos para mí».

«He tomado la decisión de apartarme, dar un paso atrás»

El joven se ha abierto en canal para confesar que está cansado: «Me cansa estar lejos de los míos, de mis amigos y de mi familia. Me cansa descuidarles. Me cansa perderme cumpleaños, no poder llamar (...) Todas esas cosas han hecho que esté dejando de disfrutar de la música, de mi pasión, de una de las cosas que más respeto. Y este oficio no se merece a alguien que esté aquí por inercia o porque es lo que se presupone de él. La música, como todas las artes, tiene que ser pura y sincera».

Por eso, asegura «he tomado la decisión de apartarme, dar un paso atrás y tratar de reconciliarme con el sentimiento que tenía hacia la música y el arte». Sin embargo, aún tiene algunos temas por salir y piensa despedirse por todo lo alto con su concierto en la sala del Wizink Center de Madrid el próximo 16 de diciembre.

El primer extremeño en cantar en el Alcazaba Festival

El año pasado se convirtió en el primero en poder presumir de este título, y fue todo un éxito. Desde que decidiera poner sus cinco sentidos en la música, Iñigo ha cosechado éxito tras éxito: Conciertos, colaboraciones con artistas de la talla de Taburete, una auténtica revolución en redes sociales con más de diez mil seguidores... Sus canciones han llegado muy hondo para muchos y así se lo han demostrado con cariñosos mensajes de despedida en su último 'post' de Instagram. «Hay que ser muy valiente para tomar la decisión de parar y curarse», «enorme Iñigo», «descansa y escúchate»... Hasta rostros conocidos han querido mandarle su apoyo: «Llevas el arte contigo, hay muchas canciones esperándote sea cuando sea», le escribe Fredi Leis, o «abrazo enorme» le manda Andrés Suárez.

