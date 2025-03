«En Extremadura hay mucho talento musical pero regularmente explotado»

irene toribio Domingo, 3 de abril 2022, 13:40 | Actualizado 14:52h. Comenta Compartir

El cantante pacense ya ha hecho, junto a Pravlenha (seudónimo del joven cantante Pablo López), 'sold out' en Galileo Galilei, una de las salas de conciertos más concurridas de la capital, y acaba de anunciar su primera gira. Recorrerá, junto al ponferradino ciudades como Valencia, Barcelona o Bilbao, aunque su gran deseo es tocar en casa: «Me apetece que la gira pase por Extremadura, seguiremos sacando fechas y Extremadura será una de las paradas».

Íñigo se convirtió en el primer extremeño en subirse al escenario del Alcazaba Festival el pasado 29 de julio como telonero de Taburete. Días antes nos contaba que sentía una responsabilidad «tremenda« por cantar en casa, pero fue todo un éxito. Además, estaba a punto de lanzar su primer disco, 'Lo de dentro', que salió a la venta el 28 de enero de este año con nueve canciones que hablan de él, su familia y amigos. «9 canciones que hablan de lo que necesitaba soltar, para bien o para mal. 9 alegrías que he sido capaz de contar y también 9 pesos que me he quitado de encima. Lo que tenía dentro».

El álbum ha conseguido ya casi un millón de reproducciones y se podrá escuchar en directo en la gira que el pacense acaba de anunciar. Arrancó este 1 de abril en Madrid, donde ya ha vendido todas las entradas, y recorrerá Bilbao (20 de mayo), Valencia (26 de mayo) y Barcelona (4 de junio). Aún hay ciudades por confirmar y él tiene claro que quiere pasar por Extremadura.

–¿Cómo vivió su actuación en Alcazaba Festival de Badajoz?

–Estaba atacado de los nervios. Un escenario grande, mi familia y amigos presentes... Y telonear a un grupo como Taburete, que aunque los adoro y son amigos, es una presión añadida. Tenía que dar lo mejor de mí y calentar al público para que acabaran la fiesta con ellos. Fue la bomba.

–¿Cuánto ha cambiado su vida desde entonces ?

–Bastante. En ese momento trabajaba en un despacho de abogados, todavía no había sacado el disco... Han pasado muchas cosas, la gente de pronto escucha mi música. Cosas que se supone que tienen que pasar cuando te dedicas a esto pero que nunca te esperas. Todos tenemos ese pensamiento de que no va a funcionar, y que la gente lo haya recibido así es un lujo.

–Después sacó su primer disco. ¿Cómo ha reaccionado el público?

–Con un cariño brutal. No me gusta obsesionarme con los números pero es una cosa que no puedes dejar de ver porque te dan el 'feedback' de la gente y estoy contentísimo, está teniendo muchísimas escuchas y repartidas por toda España, eso facilita mucho luego salir a tocar.

–¿Qué se siente al llenar salas como la Galileo de Madrid?

–Cuando presenté mi disco en la sala Mon el recibimiento fue increíble. Se vendieron más de 700 entradas, no me puedo llegar a explicar que tantas personas decidan gastar su dinero en venir a verme cantar y escuchar mis canciones. También hemos vendido todo en Galileo y estamos flipando.

–¿Tienes algún ritual antes de subirte a un escenario?

–No tengo ningún ritual excéntrico, solo intento estar tranquilo, estar con mis amigos, la banda... Quizá tomar alguna cerveza para soltar nervios.

–¿Cuál fue su primera vez en un escenario?

–La primera vez fue en un recital de la escuela de música en la que daba clases, lo cierto es que no recuerdo ser de los que cantaban en el colegio. Ya al llegar a Madrid fue cuando me dio por hacer conciertos y dedicarme a la música.

–¿Cómo nace ese sueño de componer canciones y enseñárselas a un público fuera de casa?

–Como nacen las cosas bonitas de la vida, de la casualidad. Estar en el lugar exacto en el momento oportuno y que te vea la persona que te tiene que ver. Fue a raíz de que Antón Carreño (músico de Taburete) apostara por el proyecto, eso me dio fuerza y ganas para llevarlo de una manera más profesional.

–¿Cómo es el proceso creativo de sus canciones?

–No siempre es igual, al menos para mí. A veces tienes algo muy concreto que contar y vas tirando de ese hilo y traduciendo ese mensaje que quieres que llegue a la gente en versos. Otras veces tienes un verso bonito y vas tirando de él.

–¿Le inspira su tierra a la hora de componer?

–Mucho. Me inspira lo vivido en Extremadura, casi todo sobre lo que escribo lo he vivido aquí. Además, a la hora de componer y de intentar enfocar el proyecto a Extremadura, es decir, que se me conozca como un artista de la tierra. Aquí hay muchísimo talento pero regularmente explotado. Si yo consigo tener un poco de notoriedad en la industria, quiero que se me conozca como artista extremeño.

–¿Hay hueco para los nuevos cantautores en la industria?

–Sí lo hay, pero tenemos que entender que la canción de autor hay que vestirla «de una manera comestible» para que el oyente medio tenga ganas de volver a escucharla. No ser un 'cansautor', como dicen algunos. Siempre intento, sin perder la esencia, vestirlas para que lleguen a un público más amplio. Que me escuche el aficionado de pop, de rock... no solo el de canción de autor.

–¿Esperaba llegar tan lejos?

–Nunca pensé que la dimensión del proyecto iba a ser así. No me gusta tanto medirlo en reproducciones como en entradas vendidos, gente que quiere disfrutar del espectáculo, y jamás imaginé que fuera a ser así. Pero me queda mucho por trabajar y por crecer.

–¿Ha vivido ese primer momento en el que alguien le para por la calle porque te ha reconocido?

–Alguna vez me han parado por la calle para decirme que les gusta mi música, les estoy muy agradecido. Hace no mucho, una amiga mía me dijo algo que me encantó: «El día que me diagnosticaron cáncer sacaste 'No tengo un plan', antes de entrar a quirófano volví a escucharla. En el concierto, al oirla, me derrumbé». Es una forma de decirte que acompañas a la gente, aunque suene cursi, formamos parte de la banda sonora de las personas... Me da mucha fuerza.

–Muchos rostros conocidos en redes sociales y en el mundo de la música comparten su música, ¿le ha ayudado eso a crecer?

–Totalmente. Hacemos música para llegar al número máximo de gente posible, y si ciertas personas con un alcance tan grande comparten tu música, ayuda a que cada día más gente te escuche. Les estoy muy agradecido de que me ayuden a crecer.

–Ahora ha anunciado su primera gira en la que recorrerá la península. ¿Hay nervios, ilusión, miedos?

–Empezamos en Madrid el día 1 de abril y después iremos a Bilbao, Valencia y Barcelona. Lo afronto con ganas, nervios y muchísima ilusión. Hay miedo, claro, de llegar a una ciudad y que no se vendan entradas, pero es algo que tiene que pasar también. Hay que pelear eso, salir a tocar fuera.

–¿Por qué una gira conjunta con Pravlenha? ¿Cómo surge?

–Él es un grandísimo amigo mío. No compartimos proyecto, él tiene su propio disco, 'Super estabilidad', que por cierto es increíble, pero es la bomba compartir esto con él. Surge de la idea de replicar el concierto de Madrid en el resto de ciudades.

–¿Cómo se presenta el futuro, qué proyectos tiene entre manos?

–Ahora a tocar lo máximo posible para enganchar a la gente y seguir escribiendo con la mayor calidad musical que pueda... Tocar, escribir, grabar y empezar otra vez.

Un artista con el que sueñas subirte a un escenario: Leiva Un lugar mágico en el que cantar: El Teatro Romano de Mérida Tu musa: Las personas que me acompañan en el camino Una inspiración: El amor y lo no vivido

