Cansados de la plataforma peatonal de Badajoz

Le di el piso a mi hijo para que se viniese a vivir aquí y al cabo del mes ya le habían puesto dos multas. Así que dejó la casa y se fue a San Roque», afirma María de la Concepción García, propietaria de un piso ubicado junto a la Plaza de la Soledad.

García no es la única que sufre los efectos secundarios de vivir en una calle con plataforma única en el que, además, hay cámaras de control del tráfico que multan a los vehículos no autorizados. Son varios los vecinos y empresarios de la zona que «soportan» diariamente el inconveniente de no poder acceder a sus casas en un vehículo.

«El repartidor que viene cuatro veces al día tiene que dejar el coche fuera de la zona porque aquí no le dejan entrar. Intentan que la zona sea cómoda para los que pasean, pero para los que viven aquí es horrible», explica Marta Gallardo, farmacéutica en la Soledad.

«No es normal ir a hacer una compra de 10 euros y que salga el parking por 15», dice el presidente de los comerciantes

La calle Francisco Pizarro y la plaza de la Soledad son tan solo dos de las vías de la ciudad que sufren restricciones para el tráfico por ser zonas de plataforma única.

Los comerciantes y residentes tienen un horario de acceso con vehículos que va de las 14.30 a 17 horas y de 21.00 a 11.30 horas. En esos períodos pueden circular los vehículos dados de alta por los propietarios de los inmuebles y locales (dos por cada inmueble). Pero fuera de ese horario, ni comerciantes ni residentes con garaje pueden acceder con sus vehículos a la zona.

Quienes no pueden entrar de ningún modo, salvo los que tienen autorización, son los repartidores, que estacionan las furgonetas en Juan Carlos I y recorren la plataforma única con carretillas. Son unos 300 metros que, según el peso y frecuencia del recorrido, pueden hacerse muy largos.

Explica María Dolores Sánchez, responsable de la Residencia Corazonistas que funciona en la Plaza de la Soledad, que «cada vez que viene un familiar de las hermanas de la congregación, normalmente personas mayores, necesitan pasar el coche y es una odisea estar pidiendo permisos todo el tiempo».

«Por no hablar de cuando vienen la chicas que se quedan en la residencia con todas sus pertenencias. Les decimos a los padres que estacionen al final de la calle San Pedro de Alcántara y que se quede alguien en el coche mientras descargan, pero tampoco es plan», añade. «Llegaron a no querer servirnos los productos de limpieza que pedimos cada seis meses porque el repartidor no podía acceder a la zona», ilustran desde la residencia.

Comerciantes y vecinos entienden lo que supone vivir en el Casco Antiguo, pero solicitan que «al menos faciliten y agilicen el sistema para solicitar el acceso puntual de matrículas o que no limiten el número de vehículos», tal y como expresa Soledad Caldera, comerciante de Casa Espada.

Una semana para el permiso

El permiso para acceder con vehículos debe solicitarse con una semana de antelación a la Policía Local. «A veces me tengo que preocupar en llamar a SICE, la empresa encargada de gestionar el número de matrículas, y darle los datos también a ellos para que esa persona no reciba la multa, porque si no después tenemos que andar con las reclamaciones pertinentes», lamenta la responsable de la residencia universitaria.

Marta Gallardo, de la farmacia, apunta otro dato. «Hasta que no te conceden los permisos, no se puede entrar. Si no, te multan. Al último repartidor de Cofares creo que le dieron el permiso cuando se jubiló. Estuvo 3 o 4 años esperándolo».

Y estas, son tan solo algunas de las dificultades con las que se encuentran al intentar realizar la solicitud. Los comerciantes notan además que cada vez «viene menos gente a comprar a la zona» debido a la baja accesibilidad.

«Antes nos quejábamos porque los compradores no podían acceder de una manera medianamente entendible, pero tampoco pueden hacer que aparquen en Conquistadores, porque al final la gente lo que hace es quedarse allí y no desplazarse a estas calles», comenta Mario Montoya, propietario de 'La hormiga hippie' y presidente de la Asociación de Comerciantes.

«El problema ahora es que los mismos vecinos ya no tenemos ni donde dejar nuestros coches –insiste–. Nos dicen que van a hacer un estacionamiento en 'los cabezones', pero nos quitan ya las plazas que hay en la zona mientras construyen un aparcamiento que estará en cinco años. Falta previsión».

En la zona recuerdan que las áreas de estacionamiento más próximas están en plena reforma, como ocurre con el que gestiona la Fundación, Dolores Bas.

«Se ha venido una amiga conmigo y dejó su coche en el aparcamiento de 'la plaza chica' —junto a la Biblioteca de Santa Ana—, pero a las tres de la tarde tuvo que ir a buscar otro lugar porque el parking cerraba. Antes aparcaba muchísima gente ahí y ahora es imposible porque no se terminan las obras y cada vez hay más coches», explica María Concepción García.

Así las cosas, los vecinos piden «alternativas para dejar el coche», «agilizar el proceso de las solicitudes de permisos» y «escuchar las necesidades» de los que frecuentan el Casco Antiguo.

«Que habiliten aparcamientos baratos o gratis y venimos caminando. Pero no es normal que las personas vengan a hacer una compra de 10 euros y con el parking les salga por 25», denuncia el presidente de la Asociación de Comerciantes. «Esto solo lo pueden solucionar consultando a la ciudadanía sus necesidades, pero aquí no hay diálogo por parte de las administraciones. La solución no es convertir todo el centro en plataforma única ni quitar todos los estacionamientos de la zona sin tener puntos de carga y descarga cercanos . Deben estudiarlo y tomar medidas», concluye Montoya.

Frente a quienes expresan esta queja se sitúan quienes aplauden que el tráfico sea sacado poco a poco del Casco Antiguo. Entre ellos, los camareros de la cafetería Jara, que funciona en la Plaza de la Soledad. «Antes era más cómodo para la gente que descarga, pero ahora es mejor para los que tenemos veladores».

p Carretillas de descarga utilizadas fuera de horario.

