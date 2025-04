El cannabis medicinal llega a Badajoz

Se llama Alternative CBD y es un nuevo negocio que ha levantado la persiana en Badajoz. Su novedad consiste en que vende productos con CBD, ... de forma que es uno de los pocos comercios de la localidad especializados en esta sustancia.

El CBD es una sustancia que se encuentra en el cannabis, en España se considera legal y tiene efectos calmantes, antiinflamatorios e incluso algunos médicos afirman que es un neuroprotector.

Este negocio en concreto está en la avenida Santa Marina, donde anteriormente estaba ubicada una tienda de TOUS. Alexis Sáez es el propietario del local, el cual forma parte de la franquicia extremeña 'Alternative CBD'.

Este empresario cuenta que abrieron el 1 de julio, con la presencia de la teniente de alcalde Blanca Subirán. En la apertura del local de Cáceres asistió por su parte el alcalde de la ciudad, Luis Salaya.

Los emprendedores Carlos Polo y Ricardo Bolaños fueron quienes iniciaron este proyecto en Cáceres hace ya un año, Alternative CBD abrió en junio de 2021.

Con el tiempo, contactaron con Alexis Sáez, con quien acordaron abrir un local franquiciado en Badajoz.

No es la primera tienda que vende CBD en Badajoz, pero sí la primera que lo hace con un enfoque terapéutico. En Badajoz ya hay varias Grow Shop, que son tiendas en dónde se dedican a asesorar y a vender productos realcionados con el cannabis. No solo se venden semllas, también se venden fertilizantes, iluminación, equipos de ventilación y armarios para los cultivos.

La empresa Alternative CBD tiene intención de seguir creciendo y abrir nuevas tiendas en nuevas zonas de Extremadura.

Cuenta Alexis Sáez que hay muchas enfermedades que producen dolencias muy fuertes y que no tienen cura aún. Por eso algunos médicos recomiendan este producto con la intención de calmarlas.

Algunos pacientes de párkinson, una enfermedad originada en el sistema nervioso, toman CBD para realentizar la pérdida de neuronas que produce la enfermedad. También se han realizado estudios en donde los síntomas de la esquizofrenia y la ansiedad mejoraban con el uso de esta sustancia.

Mientras tanto, en diabéticos reduce el dolor y la progresión de la enfermedad. A los que sufren esclerosis múltiple les ayuda a reducir los espasmos y también el dolor muscular. Para que el CBD tenga un efecto positivo en todas estas enfermedades se debe hacer un consumo responsable y no excederse en las cantidades.

Otra sustancia

El THC, otra sustancia que suele ser confundida con la anterior, también proviene de la marihuana, pero esta sí es ilegal puesto que tiene efectos negativos en el cerebro del consumidor, ya que puede afectar a su ánimo y conciencia. «El CBD es un cannabinoide y su diferencia con el THC es que no es psicoactivo, no es adictivo y no coloca», aclara Sáez.

Una tienda está especializada en usar su género como producto terapéutico.

Sáez insiste que su empresa ve la sustancia como una alternativa a la medicina convencional, aunque no pretende competir con ella. Además, el joven aclara que muchos de sus clientes llegan al lugar con reticencias y que al principio dudan de sus efectos pero que ahora lo consumen con regularidad. Su cliente está entre «gente joven de 18 años hasta los 70 u 80», dice el propietario, que añade: «Al final todos tienen patologías a las que le puede beneficiar el uso de los cannabinoides».

En este establecimiento, además de las propias flores con CBD, tiene otros productos a la venta hechos con la propia sustancia. Desde artículos de alimentación como brownies, gominolas o bebidas, pasando por cosméticos como champús hasta llegar incluso a sustancia lubricantes. Además, Alternative CBD también ha puesto a la venta productos para mascotas, más concretamente para perros y gatos, ya que según los propietarios de la franquicia, los animales también padecen enfermedades que pueden ser aliviadas por el CBD. Como novedad frente al resto de tiendas de este estilo de la región, la tienda de Badajoz tiene un servicio 'delivery' es decir, te llevan tu coa casa al momento.