Cándido Gómez: «Para mí, el López de Ayala es como el María Guerrero extremeño»

Cándido Gómez es un actor de muy largo recorrido al que hemos visto en multitud de ocasiones encarnando los más diversos personajes. En la obra escrita por Agustín Iglesias, 'Amalia y el río' que la compañía Guirigai va a presentar en el Teatro Lopez de ... Ayala de Badajoz, este jueves 30 de marzo, Cándido Gómez aborda varios personajes como acompañamiento imprescindible en la trama que protagoniza la actriz Magda García Arenal: desde el cacique, al guardia civil o el 'guardiña' portugués. La obra transcurre en la frontera entre España y Portugal y cuenta la relación que las mujeres extremeñas tuvieron con el estraperlo. Es, por tanto, muy cercana a la ciudad de Badajoz y otras poblaciones de la 'Raya'..

«Más que cercana es de Badajoz. Está en los anales de su historia. El estraperlo era toda la frontera portuguesa desde Huelva hasta Galicia. Al ser esta una capital y estar tan cerca de La Raya se concentraban todas las mafias y todos los y las estraperlistas». Señala Cándido Gómez quien en 'Amalia y el río', interpreta a 13 personajes con una habilidad magistral a la hora de mostrarnos la cara y el matiz de cada uno de ellos. Estar en Badajoz es para Cándido un orgullo.

«Para mí el López es el María Guerrero extremeño. Guirigai es mi familia artística, llevo cinco montajes con ellos».

Por ese cariño que Cándido tiene hacia la Compañía Guirigai, con la que tanto ha colaborado, es por lo que se alegra sinceramente del premio nacional concedido recientemente a la Compañía por la Asociación Española de Directores Teatrales.

«El premio Marsillach es más que merecido. Es a su trayectoria y yo estoy dentro de ella. El primer montaje con Guirigai en Extremadura fue 'La vida es sueño', y ahí empezó mi andadura con ellos; y así hasta cinco obras».

En cuanto a la historia que se cuenta en 'Amalia y el río', que forma parte de la historia de muchas mujeres de Badajoz y de otras poblaciones en la Raya, Cándido Gómez considera que son poco conocidas.

«Creo que estas historias son poco conocidas. Hay mucho que ahondar. 'Amalia y el río' es un referente que debería estar en la memoria de Badajoz. Se debería enseñar en los colegios, institutos y universidades»- señala Cándido.

La obra ha sido escrita por el dramaturgo Agustín Iglesia a través de textos de una tesis doctoral y narra la historia real de una mujer, la' Lirina' de Olivenza, quien, durante muchos años, hasta que se fue a trabajar a Cataluña, hizo el trabajo de estraperlista entre Portugal y España atravesando el rio Guadiana.

En cuanto a la actriz Magda García Arenal en el papel de Amalia, el actor extremeño considera que es de lo mejor que ha hecho en su vida profesional.

«Lo he visto casi todo de Magda y está impecable en este papel. Yo considero que es de lo mejor que ha hecho. En realidad, es un monologo interrumpido por una serie de personajes que son los que yo interpreto, pero su trabajo como actriz tiene un valor y un mérito maravillosos.

Cándido Gómez opina sobre la situación del teatro que «en general, tras la pandemia, está mejor, se han movilizado las compañías y tenemos mucho trabajo»

Este año el actor de Badajoz no acudirá al Festival de Mérida.

«Yo entiendo – señala- que las compañías extremeñas quieran tener a cabeceras de cartel en sus montajes, pero, teniendo en Extremadura el potencial de grandes actores y actrices y que no tengan trabajo, pues no sé qué decirte. Ahora nos hemos encuadrado en la 'unión de actores y actrices profesionales de Extremadura y somos 43'. Recordemos que los grandes éxitos del Festival de Mérida fueron los montajes de compañías extremeñas- ' Los Gemelos' y el 'sueño de una noche de verano'- ...y no había cabeceras de cartel. Es una pena que, con la cantidad de actores y actrices tan maravillosos que hay en Extremadura no tengan trabajo.