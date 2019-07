Canciones por la igualdad Maritune en la residencia de la Fundación CB. / J. V. ARNELAS Sus composiciones envían a la sociedad mensajes positivos sobre temas actuales, como la lucha contra el cáncer o la diversidad Maritune, una cantautora pacense comprometida con las causas sociales THAMIRIS MITTER BADAJOZ. Lunes, 29 julio 2019, 08:52

«Sonríe como siempre tú lo hacías. Sonríe que hoy también es tu día», canta Maritune en el estribillo de su canción 'En silencio', compuesta para contribuir a la lucha contra la violencia de género.

Esta es una de las melodías que presentó durante la inauguración de la exposición 'Creciendo en igualdad, 40 años de la mujer en la Policía Nacional', que tuvo lugar hace unos días en Mérida.

Esa muestra forma parte del conjunto de actos que la Dirección General de la Policía está llevando a cabo para homenajear a todas las mujeres policías nacionales. Ese día, los asistentes pudieron escuchar 'Imperfecciones', un tema dedicado a la igualdad y la no discriminación. «Fue gratificante que cuenten conmigo y que mis mensajes sirvan para algo importante: es genial», comenta.

María Parra, más conocida por su nombre artístico, Maritune, tiene 23 años y lleva toda su vida en contacto con la música. Cuenta que empezó con la batería a los siete años. Dos años más tarde se pasó al cajón y a los doce se inició con la guitarra. Desde entonces, ha formado parte de comparsas y grupos rocieros.

Maritune está muy comprometida con las causas sociales. De hecho, sus melodías tratan temas como la igualdad, la lucha contra el cáncer o en contra de la violencia de género. También lleva por bandera letras que hablan sobre la diversidad, la libertad y el amor.

La pacense admite que busca «enviar un mensaje», con sus composiciones. «Me gusta hacer canciones que sirvan para algo», añade convencida.

Para componer se basa en hechos de su vida o en anécdotas que le cuentan. «Me inspiro en lo que me gusta, en lo que no me gusta y en lo que siento», dice Maritune.

Según explica la pacense, su estilo se caracteriza por ser único y propio. «A lo mejor hago una canción que parece una balada y le meto un trocito de rap», aclara. Aunque si tiene que definirlo, lo clasificaría como rock flamenco. Sin embargo, no se encasilla en un género concreto. También hace canciones de pop, reggae y hip-hop.

El 1 de agosto hará un año que lanzó su primer disco con cinco temas, titulado 'Maritune, al natural'. Actualmente ya está trabajando en un proyecto nuevo, que pretende sacar el año que viene y que se llamará 'Mi esencia'. En su nuevo trabajo seguirá siendo ella misma, pero más al natural. «No se sale del círculo de los anteriores, pero habrá temas más bailables».

«Al final la gente va a los conciertos y quiere pasárselo bien, quieren bailar», explica la cantautora. En 2020 transmitirá con sus canciones el buen momento que admite estar viviendo. Quiere que su público se divierta en sus conciertos.

La joven fue finalista en el 'Festival de la canción' de 2018 y la ganadora de 'Yo canto' de este año, dos concursos musicales que se emiten en Canal Extremadura Televisión.

Tras el cierre de las tres salas de concierto en Badajoz (el Mercantil, el Centro de Ocio Contemporáneo -COC- y la Sala Aftasí), lamenta que los artistas pacenses no tengan «un sitio para hacer un concierto».

La joven considera que en Extremadura los cantautores no reciben la importancia que se merecen. «La gente aquí parece que no te toma en serio», añade. Siente que los andaluces valoran y respetan más a los cantantes. «Mientras allí todo el mundo se calla para escucharte cantar, aquí es necesario pedir silencio», relata la compositora.

Actualmente vive de la música, pero además de los gastos comunes de cualquier ciudadano, también tiene que invertir parte de su dinero en su trabajo si quiere seguir creciendo. Admite que no es fácil, porque sus conciertos son puntuales y depende de ellos para llegar a fin de mes. El pasado jueves actuó en la residencia universitaria de la fundación Caja Badajoz y el 16 de agosto estará en Azuaga en el festival Europa Fan Music.