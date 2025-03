«Mis canciones son autobiográficas, hablo de sentimientos y sensaciones»

Ulises Fernández, (Badajoz, ) ha estado vinculado a la música desde pequeño, es lo que tiene ser hijo de uno de los músicos más reconocidos que ... ha dado Badajoz, Enrique Fernández. Su padre le inculcó su gusto por el rock y siendo muy joven fundó su banda 'Running Potatoes'. Después vinieron otros proyectos como 'Ulises y los libros' o 'Cira y Uli', donde compartió escenario con su hermana. Ahora acaba de presentar su nuevo trabajo 'Pendiente de un hilo', donde quizás suenen sus letras más personales hasta el momento.

–Ha dedicado más de dos años a su último trabajo, se gestó en la pandemia ¿Se nota esto en tus letras? ¿De qué habla?

–Algunas letras están escritas en pleno confinamiento, pero la mayoría estaban hechas antes. Hay temas como 'Apagado' que hablan de una pérdida, pero no me gusta decir de qué hablo para dejar que la gente interprete. La mayoría de las canciones son autobiográficas, hablan de sentimientos y sensaciones.

–¿Dónde encuentra la inspiración a la hora de escribir?

–He pasado por diferentes etapas a la hora de componer, a veces me basta con una frase que escucho por la calle y me gusta. Llego a casa, cojo la guitarra y cuento lo que me sale, es algo que hago por placer. Me gusta y me apasionan la guitarra y la música.

–¿La figura de su padre tiene mucho que ver con su gusto por la música?

–Me viene de ahí, la profesión de mi padre hizo que mi hermana y yo nos empapáramos de ellos. Mi padre tocaba la guitarra, hacía rock y era un gran cantante de blues.

–La música ha cambiado mucho desde entonces, lanza su disco por 'crowfunding'. ¿Va por aquí ahora el mercado?

–El 'crowfunding' hace que la gente compre el trabajo por adelantado. Muchos lo han adquirido antes de estar a la venta, esto no es algo nuevo, ya lo hacíamos con 'Ulises y los libros'. Y ya lo hacía Robe Iniesta para financiar sus discos, vendía tickets en los festivales que la gente guardaba para luego adquirir con él el disco. Ahora con el 'crowfunding' está más regulado.

–Muchos artistas culpan de esto a las plataformas, otros dicen que os ayudan a llegar a más gente. ¿Son más amigas o enemigas?

–Son un arma de doble filo. Es un vehículo de comunicación que está bien pero los acuerdos y tratos con los artistas son muy desiguales y muchos se han quejado por ello, a mi escala no lo noto tanto pero es así.

–'Pendiente de un hilo' sale al mercado a finales de mayo, ¿Cómo ha sido el trabajo de grabación?

–La grabación la hicimos en el estudio de Nacho Campillo, con quién guardo una amistad muy profunda gracias a mi padre. Me acompañan muchos músicos y muy buenos, muchos de ellos son extremeños. Además, cuento con la colaboración femenina de Rosa Escobar, que toca la viola para cerrar el disco con un tema denominado 'Agua en el estanque'. Es un tema intimista para cerrar un disco que es puramente rock.

–El pasado fin de semana presentó el nuevo trabajo en Almendralejo, Cáceres y Badajoz, ¿Cómo fue?

–Fue genial, tengo buenas sensaciones porque lo he hecho a la vez he presentado las canciones antes de que la gente las escuche y llenamos las salas de Badajoz y Cáceres, así que estamos muy contentos.

–Su hermana Cira le acompañó en el concierto de Almendralejo, ¿qué significó este momento para los dos?

–Fue muy especial, aprendimos juntos de la música. Cuando hicimos Cira y Ulises nos movimos mucho por Madrid y tuvo cierta relevancia. Nos entendemos bastante bien en el escenario, la energía entre hermanos es plausible, solo tienes que ver grupos como 'Radio Futura', 'Los Secretos'

–Habla del grupo que formó con su hermana pero sus inicios fueron con 'Running Potatoes'...

–Era una época de mucha inocencia e ilusión, recuerdo los primeros conciertos con este grupo en el que empezaba a sentirme más profesional.

–¿Qué es la música para Ulises?

–Es mi forma de vida, me levanto y lo primero que hago es poner música. Muchas veces salgo de casa y dejo puesta Radio 3 porque me encanta el ambiente que se crea, se la pongo a mis plantas. Así se crea buena energía. Es algo que hago por imitación, lo hacía mi padre, también lo hace Nacho Campillo.

–Además de músico también se dedicas a la docencia.

–El 80% de mi tiempo está dedicado a la música, la actividad docente es algo la hago por gusto. Hay meses en los que solo hago música, a veces lo compagino con la docencia porque me encanta el trato con los niños. Además los músicos siempre tienen que tener un plan B.

–¿Qué otros proyectos tiene en mente?

-Tocar todo lo que se pueda con la banda de ahora y que nos llamen en festivales.