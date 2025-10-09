Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz

A. Murillo Jueves, 9 de octubre 2025, 09:59 Comenta Compartir

Suspendida la conexión aérea entre Madrid y Badajoz de este jueves por la mañana. No han efectuado el despegue ni el vuelo IBE2330 que tenía previsto partir a primera hora del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez ni el trayecto de vuelta desde la capital pacense, el IBE2331 programado a las 9.20 horas y con llegada a las 10.35, detalla la web de Aena.

Los pasajeros que iban a embarcar han recibido un correo electrónico de la compañía Air Nostrum informando de la suspensión del viaje.

Este imprevisto ha trastocado los planes de viajeros, algunos de ellos con reuniones de trabajo en la capital de España.

El pasado 7 de julio, una «incidencia técnica» también provocó la suspensión de los dos vuelos matutinos entre Extremadura y Madrid.

