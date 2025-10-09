HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del aeropuerto de Badajoz. HOY
Transporte en Extremadura

Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz

Se han quedado en tierra los pasajeros de la conexión desde el aeropuerto de Barajas y los que iban a embarcar en la capital pacense

A. Murillo

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:59

Comenta

Suspendida la conexión aérea entre Madrid y Badajoz de este jueves por la mañana. No han efectuado el despegue ni el vuelo IBE2330 que tenía previsto partir a primera hora del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez ni el trayecto de vuelta desde la capital pacense, el IBE2331 programado a las 9.20 horas y con llegada a las 10.35, detalla la web de Aena.

Los pasajeros que iban a embarcar han recibido un correo electrónico de la compañía Air Nostrum informando de la suspensión del viaje.

Este imprevisto ha trastocado los planes de viajeros, algunos de ellos con reuniones de trabajo en la capital de España.

El pasado 7 de julio, una «incidencia técnica» también provocó la suspensión de los dos vuelos matutinos entre Extremadura y Madrid.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  2. 2

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  3. 3 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  4. 4 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  5. 5 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  6. 6 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  7. 7 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  8. 8 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  9. 9 La Policía investiga un fuego en la puerta de un piso de Badajoz
  10. 10

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz

Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz