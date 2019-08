El campo de fútbol de la Margen Derecha en Badajoz, pendiente de la permuta de los terrenos Solar donde está previsto que vaya el campo de fútbol. :: hoy Los vecinos del barrio de San Fernando piden que las obras para construir la instalación comiencen inmediatamente CANDELA CARMONA BADAJOZ. Miércoles, 28 agosto 2019, 08:18

El pasado mes de febrero el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, anunció que el esperado campo de fútbol de la Margen Derecha estaría junto al Seminario Diocesano. En esa zona llevaban años reclamando más instalaciones deportivas, entre esas voces está la del equipo Santa Isabel, que pide más espacios para entrenar.

El Ayuntamiento construirá el campo en una parcela que hace años pasó a ser patrimonio municipal a través de un convenio con Rodamco. El Consistorio ha confirmado a HOY que la construcción de este campo de fútbol municipal se encuentra a la espera de la permuta de los terrenos entre el Ayuntamiento y el Seminario Diocesano San Atón.

Mientras tanto, los vecinos se muestran molestos, ya que se les prometió un campo de fútbol y las obras aún no han empezado. «Juancho Pérez nos está ayudando mucho ya que el alcalde se comprometió a hacer un campo. Hace varios meses nos reunimos con él y nos presentó los planos, pero todavía no ha comenzado a construirse nada. La subvención acaba este año, si no se construye antes de que finalice, la perderemos y es algo que no podemos permitir», declara Jesús González, presidente de la Agrupación Polideportiva Santa Isabel.

La reforma del campo del Cerro de Reyes debería haber acabado en julio

Competiciones

El campo, que todavía no ha empezado a construirse, medirá 50 por 95 metros cuadrados. En él podrán disputarse competiciones federadas de fútbol 11, pero también se podrá dividir en dos campos de fútbol 7. Contará con un módulo para vestuarios, otro para el árbitro y uno más que se cederá a los clubes de la zona. El acceso a las instalaciones estará por la avenida de Manuel Saavedra Martínez y las traseras del recinto darán a la avenida Miguel de Fabra, donde se encuentran las instalaciones de la ITV.

Como ya publicó HOY el pasado mes de febrero, la operación conlleva la permuta de un terreno con la Iglesia. El convenio urbanístico incluirá el cambio de uso del suelo (que actualmente es de enseñanza) para poder darle un uso deportivo. De hecho, el acuerdo condicionará la permuta al cambio del uso del suelo. La Iglesia, por su parte, ganará espacio en la fachada del edificio.

La inversión rondará los 450.000 euros, dinero que saldrá de los presupuestos municipales o del plan de impulso. Junto a estas obras, se realizarían también la reforma del campo de fútbol del Cerro de Reyes, que debería haber acabado el pasado 31 de julio para cumplir con la subvención de la Junta, que las financia.

A pesar de la necesidad de pistas que existe, las obras no han comenzado todavía, lo que hace que una gran parte de los jóvenes no puedan practicar fútbol pues en las pistas del Viejo Vivero no hay suficiente césped para todos. «Nuestra situación es muy crítica este año. Tenemos siete equipos que necesitan entrenar todas las semanas al menos tres horas en un campo de césped. Nuestra filosofía es entrenar en nuestro barrio y que todo el mundo pueda jugar a fútbol. Intentaremos entrenar en la Universidad hasta que el campo se construya, que esperamos que sea pronto», añade González.