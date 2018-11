El Campillo muta en aparcamiento Numerosos coches aparcados en los solares de El Campillo. :: josé vicente arnelas Muchos conductores han sustituido la Alcazaba por los solares para dejar el coche N. R. P. Domingo, 25 noviembre 2018, 09:31

María Isabel Vázquez se ha mudado de aparcamiento. Esta pacense de 28 años trabaja en una inmobiliaria del centro de la ciudad y tiene que mover mucho el coche. Hasta hace unos meses, dejaba su Peugeot 206 en la Alcazaba, pero varias zonas del monumento se reservaron para trabajadores de la universidad y ya nunca encontraba hueco. «Un compañero me dijo que lo dejase en El Campillo y, al principio bien, pero ahora está a tope. Se ha puesto de moda».

Esta joven destaca un fenómeno que están viviendo muchos pacenses. En unos pocos meses, los solares de El Campillo, una de las zonas más degradadas del Casco Antiguo, se han convertido en un gran aparcamiento que utilizan a diario cientos de vecinos para dejar sus vehículos cuando van al centro de la ciudad. Desde las parcelas hasta el Ayuntamiento, por ejemplo, solo hay 400 metros.

Además de la cercanía al centro, otro de los aspectos que atrae a los conductores a El Campillo es la falta de opciones baratas o gratuitas para aparcar en la zona. En la Alcazaba, tras las restricciones de aparcamiento impuestas, apenas hay un centenar de plazas disponibles y se llenan a primera hora de la mañana.

Los usuarios proponen que se adecenten los solares para que haya más plazas de aparcamiento

«Yo vengo antes de las ocho por mi trabajo, así que no tengo problema, pero en cualquier otro momento, es imposible. Y la gente está enfadada porque ve que el aparcamiento para todos está a tope mientras que, el de profesores y trabajadores, siempre tiene sitio ¿Por qué lo hicieron entonces? Si no lo necesitaban», dice Pedro Marín, un usuario habitual del aparcamiento del recinto árabe.

Lo mismo ocurre en los llamados parkings 'low cost', es decir, de bajo coste. Se trata de parcelas (en las calles Prim, Santo Domingo o Joaquín Costa entre otras) donde se puede aparcar hasta todo el día pagando entre 1, 20 y 1,50. El problema es que algunas de estas, las más céntricas, también se llenan rápidamente.

Así lo explica Lola Plaza, que es comercial y suele dejar el coche en un aparcamiento 'low cost' de la calle Prim. «Abre a las 9.30 horas y cinco minutos antes ya hay cinco o seis coches parados en doble fila enfrente para entrar. Si te despistas, y llegas un poco más tarde, olvídate. Hoy me ha pasado a mi», añade esta vecina que, como alternativa, decidió llevar su coche hasta las parcelas de El Campillo.

Muchos de los solares donde dejan los vehículos estos vecinos son municipales. El Ayuntamiento de Badajoz lleva años comprando y demoliendo las construcciones de esta zona del Casco Antiguo. Su objetivo es construir viviendas y así revitalizar este área, muy deteriorada por el abandono y el tráfico de drogas. Sin embargo, el proyecto se ha retrasado en numerosas ocasiones al encontrar diversos obstáculos y mientras las parcelas están abiertas y disponibles.

En El Campillo hay un aparcamiento oficial, el que se habilitó en el Baluarte de San Pedro, pero se llena muy pronto. Incluso es habitual ver aparcadas varias autocaravanas en este espacio. Cuando los vecinos no encuentran hueco allí, llenan los solares que hay enfrente de la Torre de Espantaperros y entre las calle Peralillo, Costanilla y Jarilla. Otros dejan los vehículos en la subida a la Alcazaba, a los lados de la calle Joaquín Rojas Gallardo. En ocasiones, esto supone un problema porque invaden los carriles de circulación.

Para los usuarios, sin embargo, el problema es que las parcelas no se pueden aprovechar debidamente al no estar aplanadas. Los conductores solo se atreven a dejar sus vehículos en el perímetro, ya que en el centro de los solares hay ruinas, desniveles y matojos. Algunos proponen que el Ayuntamiento adecente estos terrenos para que se utilicen como aparcamiento hasta que se urbanice la zona. «La obra se está eternizando, mientras, podemos aprovecharlo como aparcamiento. Hace mucha falta y ahora no se usan para nada», dice

Joaquín María Lima está de acuerdo. «Cada vez tenemos más problemas para dejar el coche aquí. A veces tienes que aparcar, literalmente, entre las ruinas. Yo al principio lo dejaba frente a la Torre de Espantaperros, pero ahora esos sitios siempre están llenos, y además, suelen tener gorrillas, así que lo dejo más abajo pero la zona está muy mal. Ojalá le diesen un repaso».

Inseguridad

Otra queja extendida entre los vecinos que aparcan en estas calles es que son inseguras. «Durante el día, bueno, pero por la noche no puedes dejar el coche aquí. Hay robos, han roto cristales varias veces y también aparecen coches quemados. A lo mejor no van a quemar el tuyo, pero de rebote arde, así que no puedes dejar el coche aquí a ciertas horas», dice Lima.

Los vecinos de este barrio también han notado el aumento de coches y, sobre todo, el trasiego de visitantes. «Cada vez pasa más gente por mi calle (Concepción Arenal) y por Bravo Murillo y son personas que dejan el coche en los solares y van para el centro. No es malo que haya más movimiento en la zona, pero lo que necesitamos, de verdad, es que hagan las casas», pide Leonor Grajera.