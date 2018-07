'Campeones' del cine pacense Antonio Jesús Sayago, Magdalena Moriche, Salva Albert y José Vicente García. :: j.v. arnelas La sección 'Cine sin límites' del Festival Ibérico proyectó un corto protagonizado por chicos con inteligencia límite y discapacidad intelectual JOSÉ MANUEL CACHO BADAJOZ. Domingo, 22 julio 2018, 08:56

«La dificultad no ha sido que tengan Down, ha sido únicamente que no tenían experiencia previa como actores», confiesa José Vicente García Herrero, director y productor cinematográfico, tras la proyección de los cortos 'Limones y tupé' y 'Distinto' que han formado parte del 24 Festival Ibérico de Cine que concluyó ayer en Badajoz.

'Limones y tupés' es un corto amateur realizado por jóvenes voluntarios y personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera del Taller de Cine Inclusivo para Valientes que impulsan Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche, dos entidades que se preocupan y trabajan por promover la integración de las personas con discapacidad en Badajoz. También cuenta con el apoyo del Instituto de la Juventud de Extremadura.

El cortometraje está protagonizado por el pacense Antonio Jesús Sayago -con inteligencia límite- y narrado por Alejandro Sánchez. Cuenta además con Jorge Muñoz y Enrique Moreno en el reparto, mientras que el guión es fruto del trabajo realizado por Carmura Lenteja.

«Me quedo con las caras de satisfacción durante el rodaje», confiesa Magdalenta Moriche

Sayago, que en un principio se mostró más tímido y nervioso durante el coloquio posterior a las proyecciones, no tardó en sentirse como en casa al comprobar que el público estaba entregado. «¿Has disfrutado? ¿Repetirías la experiencia? ¿Grabarías una película conmigo?», fueron algunas de las preguntas que le lanzó el público.

'Limones y tupés' refleja la realidad que viven muchas personas con inteligencia límite, así como el abuso y los intentos de sacar beneficio por parte de las personas que se acercan a ellos. Todo ello contado desde un punto de vista cómico, directo e informal. Este es ya el segundo corto que el Taller de Cine Inclusivo para Valientes organiza junto a la Fundación Magdalena Moriche, cuya responsable adelanta que en estos momentos ya trabajan en el tercero de sus cortos.

'Limones y tupés' fue proyectado el jueves en la Residencia Universitaria de la Fundación CB (RUCAB) y concluyó con una sonora ovación a sus autores. El público se puso en pie para mostrar el reconocimiento al trabajo realizado.

Ese día también se proyectó el corto 'Distintos' que ayer se supo que es el ganador del Festival dos Miúdos, nombre que se da a la sección perteneciente al Festival Ibérico de Cine dedicada al público infantil, con edades entre siete y trece años. Esta historia está protagonizada por dos jóvenes con síndrome de Down y cuenta también con la presencia y participación del cantante Alejandro Sanz. Ha sido producido por Wicker Films para la Fundación Asindown.

Este corto cuenta la historia de Manu y Sergio, dos chicos Down que se embarcan en una gran aventura para conseguir el sueño de uno de ellos: ir al concierto de Alejandro Sanz en Valencia. Pero las dificultades aparecerán ya al comienzo del viaje.

Durante su recorrido conocen a Santiago y Leo, un padre y un hijo que los recogen con su furgoneta Volkswagen en una gasolinera, tras perder los protagonistas el autobús que les conducía hasta su destino. Compartirán mucho más que un viaje y carretera.

Salva Albert, que hace el papel de Sergio en el corto, es todo un ejemplo de que las personas con síndrome de Down son totalmente aptas para trabajar, pues lleva ya siete años trabajando en una tienda de Valencia, lo cual, parece gustarle menos que las cámaras. «La experiencia ha sido increíble, pero odio la laca que me ponían en el pelo y tener que grabar bajo la lluvia. No quiero grabar mojado nunca más», aseguró Albert mientras recibía la ovación del público.

«Un paso más»

La proyección de estos dos cortos contó también con la presencia de los alumnos del colegio Nuestra Señora de la Luz, un centro de educación especial que hace una gran labor en Badajoz. Begoña León, monitora del centro, explicó que este tipo de trabajos son un paso más para que las personas en inclusión social tengan las mismas oportunidades que el resto de personas. Para ello, basta adaptar la actividad a sus necesidades.

En el encuentro con el público, posterior a las proyecciones de los cortos, participaron el director y uno de los protagonistas de 'Distintos', Josevi García y Salva Albert, respectivamente. También intervinieron Magdalena Moriche, presidenta de la Fundación Magdalena Moriche, y Antonio Jesús Sayago , protagonista del cortometraje 'Limones y tupé'. Hablaron de la experiencia, las emociones y contestaron a todas las preguntas que el publicó realizó.

«A pesar de la escasez de medios para la producción de este corto, las caras de felicidad y la satisfacción que veía en ellos durante todo el rodaje me hacen sentir más que satisfecha con el trabajo realizado. De todo, yo me quedo con eso», concluyó Moriche.