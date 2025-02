Una campeona de la palabra

A María no le hizo falta utilizar ningún papel para dar su discurso en el que hablaba de 'lo humano' que acogía la liga de debate interuniversitario del G-9 en Asturias. «Improvisé mi discurso. Lo más humano es equivocarse y quería transmitir con mi ... palabra las sensaciones que tenemos los humanos cuando comentemos errores», explica.

Esta manera de dirigirse al público le sirvió a Svensson para ganar el primer premio de este encuentro que la llevó el 24 de marzo hasta Asturias, lugar en el que nueve representantes de las otras tantas universidades que conforman la asociación G-9 (Navarra, Islas Baleares, La Rioja, Oviedo, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Zaragoza y Extremadura) competían por dar el mejor discurso desde la tribuna. Espacio en el que la joven de 23 años se siente como pez en el agua, pese a que el lugar que le apasiona es el laboratorio.

Esta pacense afincada en Valencia desde hace unos meses estudia cuarto de Biotecnología, llegó a esta carrera después de comprobar que, como puso de manifiesto en su discurso, se equivocó al elegir su futura profesión. «Quería ser cirujana y me matriculé en Medicina, al poco tiempo me di cuenta que eso no me iba a llevar donde yo quería, que era investigar», explica. En búsqueda de la investigación dejó sus estudios de Medicina y comenzó Biotecnología, carrera que en unos meses finalizará y con la que espera poder dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona, «curar enfermedades complejas desde la investigación». Para conseguir esto tiene previsto cursar un Máster de Biomendicina pero antes tiene que preparar algunos debates, otra de las actividades, ya que la oratoria es otra de las actividades que le apasiona y que le han llevado a ser octava del mundo en los torneos de debates organizados entre las universidades europeas y americanas.

María descubrió esta pasión de casualidad, comenta que siempre le ha interesado la opinión que manifestaban otros ante cualquier tema. Así, cuando unos amigos de la universidad le propusieron lo propusieron participar no lo dudó dos veces. «Hasta entonces yo solo me había centrado en las notas, no participaba en estas actividades».

Antes de comenzar con los campeonatos María asistió a un par de talleres, en ellos los ponentes universitarios con más experiencia dan nociones al resto para que puedan seguir una estrategia a la hora de debatir.

Para llegar a este torneo celebrado en Asturias su equipo de debate fue seleccionado entre varios para representar a la UEx.

Lo más complicado para la joven es que a la hora de asistir a los torneos los gastos tienen que ser costeados por los ponentes. «Los logros que conseguimos son bajo el nombre de la Universidad, pero esta no corre con los gastos de la inscripción en el torneo, ni el coste de los desplazamientos. Sólo aquellos que son dentro del G-9», explica.

Para asistir a estas ligas de oratoria, María estudia cada día de la semana, su rutina pasa por leer diferentes periódicos para estar al día de los acontecimientos más destacados, ya que no a todos los debates a los que acude le dan a conocer el tema a debatir con antelación. «Los debates organizados por el G-9 nos dan el tema con 48 horas de antelación, pero si lo organiza el BP, los clubes de debate de las universidades, conocemos el tema quince minutos antes de comenzar».

Este último formato es el que más disfruta la joven, que asegura le gusta la adrenalina de desconocer que va a tener que defender ya que puede salir cualquier cosa, desde un tema económico hasta algo más elemental. «Me gusta mucho porque hace que se desarrolle mi capacidad de análisis, me obliga a estudiar cada día y me deja evidenciar si lo que dirían otros es una tontería o no», explica.

Convencer en siete minutos

María dispone de siete minutos para convencer al público de sus argumentos, unos argumentos que obtiene gracias a las líneas de evidencias que propone a lo largo de su intervención.

En cada campeonato tienen que departir en torno a seis temas. El del campeonato mundial de universidades se celebró el año en Madrid, fue el primero al que acudió Svensson y logró quedar en octavos de final entre más de un centenar de participantes. El de este año se celebrará dentro de unos meses en Panamá, pero por cuestiones académicas la joven no podrá asistir.

Gracias a estos campeonatos María tiene amigos por toda la geografía nacional. «Normalmente siempre coincidimos los mismos en los campeonatos, así que al final coges amistad con la gente».

Su pasión por la palabra la comparte con el silencio del laboratorio, donde ha realizado ya sus primeras prácticas y donde espera encontrar la cura para enfermedades como el cáncer. Mientras tanto seguirá formándose, también lo hará en la docencia. «Más allá de la investigación me gustaría dar clases en la universidad y cambiar las cosas, porque hoy día no se aprende nada en clase, todo lo que hacer es estudiar y me gustaría que en clase se aprendiera de verdad».