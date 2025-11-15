Campaña municipal para que las compras de Navidad se hagan en el comercio de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Comercio, ha lanzado una campaña que invita a hacer las compras navideñas en el ... comercio local y que se completa con actividades de dinamización que van desde un tren turístico que recorrerá las zonas comerciales del centro, Menacho, Casco Antiguo y San Roque, a una iluminación especial en espacios como la Plaza López de Ayala o actuaciones musicales.

El concejal del área, Eladio Buzo, acompañado de la gerente de Comercio, María Mangas, y los personajes de El Grinch y una elfa, presentó la campaña de Navidad, que se difundirá en medios de comunicación y a través de las redes sociales bajo el lema 'El comercio local, el premio que siempre toca' y en el que un joven va recorriendo distintas tiendas del centro porque «la suerte» y «el verdadero premio gordo» es reencontrarse con los allegados, que el camarero te ponga lo mismo de siempre o la atención tranquila y personalizada en las tiendas.

A este respecto, el edil subrayó la importancia de concienciar en relación al comercio tradicional de «toda la vida» y de ayudar a que continúe, generando interés en que la gente quiera comprar en tiendas como la que se puede tener debajo de casa, razón por la cual vuelven a lanzar una campaña de comunicación en los medios, que empezará a partir de hoy, así como en las redes sociales, en la que apelan a ese cariño y a lo que significan estos establecimientos.

Junto a esta campaña, también tendrán lugar distintas actividades orientadas a convertir el centro de la ciudad en un gran espacio de convivencia y de disfrute donde las compras se mezclen con la música, con la animación y con la ilusión de la Navidad.

En este sentido, destacó en primer lugar el tren navideño, tradicional en la ciudad y que este año recorrerá las principales zonas comerciales como Menacho o el Casco Antiguo, el entorno de El Corte Inglés y San Roque; así como música en la calle con conciertos urbanos de artistas locales como Flako Rodríguez, Josué Delgado, Alberto Chaparro, Blanca García, Javier Fernández o Fernando Merchán los días 26 y 27 de diciembre y el 2 y el 3 de enero en la Plaza de La Soledad, en San Juan, en la Plaza López de Ayala y en la confluencia de Menacho con Guardia Civil.

También se podrá disfrutar de un concierto infantil de Cantajuegos el 26 de diciembre o de una actuación de un coro flamenco el 3 de enero, ambos en la Plaza López de Ayala, además de talleres infantiles de decoración de galletas navideñas con grupos reducidos los días 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero, tanto en espacios cerrados cedidos por la Asociación de comerciantes de la calle Menacho como en la Casa de Los Sentidos en el Casco Antiguo.

Espectáculos itinerantes

Asimismo, habrá animación infantil en la tarde del 2 de enero, un fotomatón navideño junto a Capitanía los días 19, 20, 26, 27 de diciembre y 2 y 3 de enero, o pasacalles y espectáculos itinerantes que recorrerán el 26 de diciembre por la tarde los centros comerciales de Menacho y Casco Antiguo y el 27 por la mañana San Roque. También desfilará la Banda de Cornetas y Tambores de El Resucitado con canciones de la Navidad el 27 de diciembre y el 3 de enero por Menacho y el Casco Antiguo.

Otra de las acciones que se llevará a cabo es la decoración, «muy importante en la Navidad», de manera que, junto a la iluminación de la ciudad, desde la delegación de Comercio realizarán su aportación para que las zonas comerciales de la calle Menacho y del Casco Antiguo tengan una decoración especial. La Plaza López de Ayala tendrá un manto de luces al acoger muchos de los espectáculos y actividades de esta campaña, además de figuras de farolillos y arbolitos distribuidos por las calles.