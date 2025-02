El camino del Rocío pasa por Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 29 de abril 2024, 07:28 | Actualizado 12:23h. Comenta Compartir

La Soledad y el Rocío, dos amores en mi vida. Uno me quita la pena, la otra me da alegría». Es la primera estrofa de una sevillana que ayer sonó en la Ermita de la Soledad. Se la cantaron a la patrona los miembros de la Hermandad del Rocío pacense con sus pantalones de montar y sus faldas flamencas. El camino ha comenzado y pasa por Badajoz.

Como es tradición todos los años, los romeros pacenses arrancaron su camino simbólico en su propia ciudad con un recorrido por las calles. «Esa caseta es de la Hermandad del Rocío de Badajoz, pero es de todos los pacenses», explicó uno de los hermanos, Pepe Cachón.

El día 8 de mayo comenzará el Rocío oficial para estos pacenses. Saldrán de Badajoz una decena de caballistas que van a llenar montando hasta la aldea. Por el camino se van uniendo hermanos de otras localidades extremeñas, aunque la cita oficial es el Bonares (Huelva) desde dónde saldrá el simpecado pacense hacia el Rocío. El día 20 de mayo será el salto de la reja.

Ayer arrancaron el camino en la iglesia de San Agustín, que es su parroquia de referencia para luego ir a la Ermita de la Soledad a homenajear a la patrona de la ciudad. Hasta allí fueron cantando y sorprendiendo a los visitantes que se encontraban la peregrinación en pleno Casco Antiguo. «¡Qué bonito! Muy alegre y nunca había visto algo así», decía encantada María de los Ángeles Matilde, una madrileña que está de paso con su marido en Badajoz y que se llevó de recuerdo la estampa rociera.

Más de 200 personas participaron en esta salida simbólica, aunque los romeros sintieron que no hubiese más público para acompañarlos. Pepe Cachón explicaba que, debido a la plataforma única que se ha instalado en el centro de Badajoz, incluido Juan Carlos I, no es seguro que los caballo caminen por estas losetas. Eso les obliga a crear un recorrido por las vías donde hay asfalto, por lo que no pueden entrar en algunas zonas.

Tras cantarle a la patrona y rezar los miembros de la hermandad salieron de la ermita gritando «¡Viva la Soledad» y «¡Viva la Blanca Paloma».

Tras el simpecado la hermandad coloca a los niños del grupo, las nuevas generaciones, para dar su apoyo a esta tradición. La fe por el Rocío y el cariño por acudir a la romería todos los años es una tradición familiar y esperan que continúe muchos años. En Badajoz se fundó la 1992 y tiene una larga trayectoria entre las filiares de esta Virgen.

Su siguiente parada ayer fue la plaza de Santa Ana, ya que la carreta, adornada de flores, estaba guardada en el patio del convento que hay en este lugar. Allí también se sumaron al grupo ocho caballistas.

En el patio los romeros subieron su simpecado, con la imagen de la Virgen del Rocío, a la carreta y cantaron una de las letras más conocidas de esta romería, la salve rociera. El coro de la hermandad estuvo acompañado con sus voces con unas acompañantes muy especiales, las monjas de clausura de Santa Ana que salieron al patio para ver la salida del simpecado y no perdieron la oportunidad de grabar con sus móviles el ambiente inusual de sus jardines, llenos de romeros.

«Es nuestro camino»

Davinia González fue una de las mujeres que cantaron la salve ante la atenta mirada de las monjas. Lleva 14 años en la hermandad, a la que llegó a través de unos amigos y cada año organiza sus vacaciones para poder ir a la aldea. «Forma parte de nuestra vida. Cuando tenemos algún problema, cuando nos sucede alguna cosa, tiramos de ella. Es nuestra guía, es nuestro camino».

Davinia González explicó ayer que muchas veces se confunde el Rocío con su lado festivo, pero que hay un sentimiento religioso muy profundo en los que hacen el camino. «La fe que nosotros llevamos no solo es fiesta, no solo es pasártelo bien, es la fe que demostramos ante ella y las cosas que hacemos por ella», confiesa esta romera que explica que la forma de vivir el camino está muy vinculada a la música y a las canciones. «Es andaluza y es lo que sentimos».

De la plaza de Santa Ana el camino siguió por Melchor de Gévora presidido por los caballistas y el simpecado. Pasaron por la puerta de Palmas y el Paseo Fluvial hasta llegar a la avenida del Perú. Pasaron a la altura del edificio Siglo XXI para el Ángelus y siguieron hacia el solar del mercadillo de los martes y el camino del club de piragüismo. En este paraje de la Margen Izquierda los romeros celebraron una comida de convivencia. Cada uno aportó distintos alimentos, como suelen hacer en pleno camino del Rocío, por lo que, por unas horas, el Guadiana se transformó en el Quemá y no faltaron las canciones rocieras.

El mes que viene será el momento de la verdad. Los romeros pacenses aseguran que la Hermandad de Badajoz es muy querida en la aldea.