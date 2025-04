Caminatas para los más mayores de Badajoz

A principios de agosto, la Concejalía de Mayores de Badajoz creó un programa de actividades para los mayores que se quedan todo el verano en ... la ciudad. El objetivo de que se entretengan y hagan deporte, por eso incluyó las caminatas, una modalidad que forma parte de un programa que también oferta visitas culturales y viajes.

María Muñoz es la coordinadora de las actividades deportivas y de todos los eventos que propone la Concejalía de Mayores. También de las caminatas que se realizan los miércoles de este mes, en las que participa un monitor que guía las rutas.

Este miércoles se realizó la ruta por el camino a Gévora. La dirigió Marcos Lorenzo Álvarez y contó con doce participantes.

Empezaron en el centro de mayores de La Paz, en la calle Pedro de Lorenzo, punto de partida de todas las caminatas. Desde allí caminaron por el Paseo Fluvial, cruzaron el Puente de Palmas y continuaron por la margen derecha del río Guadiana en dirección a Gévora.

Marcos Lorenzo asegura que las marchas no son duras. «Cada persona marca su propio ritmo. Hay varias rutas y la mayoría de ellas las pueden hacer a medias o incluso darse la vuelta cuando quieran».

Algunos de los participantes como María Carrillo, que tiene 77 años, están acostumbrados a andar desde hace años. «Me gusta mucho. He hecho todas las rutas que nos ha propuesto María Muñoz, no he faltado a ninguna», comenta orgullosa.

De entre todas las caminatas que ha hecho Carrillo algunas han tenido como escenario Extremadura, por Cáceres por ejemplo. Otras han sido en provincias de diferentes comunidades como Jaén. Incluso el pasado julio varios de ellos hicieron el Camino de Santiago. «Después de haber hecho el Camino esta caminata no me parece nada dura», afirma muy segura.

Con esa experiencia previa a María Carrillo no le da miedo enfrentarse a una caminata por la ciudad. «A veces participamos en actividades y otras nos movemos nosotros por nuestra cuenta. En ocasiones echamos a andar hasta la frontera».

Luis Martínez es el participante más veterano, con 84 años. Después de haber trabajado en el campo y de capataz de obra, afirma que ha tenido que moverse mucho en su vida. Durante cuatro años estuvo apuntado al Club del Caminantes en Badajoz. «Lo máximo que he andado son 20 kilómetros cuando estaba en el club».

Otro de los participantes es Guillermo Montesinos, de 69 años. Lleva seis jubilado y trata de asistir a todas las actividades que puede. «Me parece un servicio excepcional que la Concejalía de Mayores organice este tipo de quedadas para gente mayor. A veces necesitamos que alguien nos dé un empujón, nos ayuda mucho».

Montesinos ha participado en eventos como la gimnasia acuática, varias rutas de senderismo o gimnasia de mantenimiento en el pabellón Nuria Cabanillas.

«Para aquellos que duden en apuntarse, andar tiene muchos beneficios para la salud y los paisajes que vemos son muy bonitos», comenta el monitor.

Montesinos, por su parte, anima a todos los mayores a que den el paso «porque estas actividades fomentan la convivencia y a esta edad, a todos nos gusta sentirnos queridos y escuchados, sobre todo yo que hablo mucho».

Las próximas rutas serán los dos próximos miércoles, el 17 de agosto a Las Vaguadas y el 24 a la gravera. Las inscripciones pueden hacerse en los centros de mayores que en Badajoz y son totalmente gratuitas.

Para estas caminatas, Marcos Lorenzo recomienda llevar una mochila con agua y alguna bebida isotónica porque el azúcar para este tipo de ejercicios viene muy bien. «Lo más importante es traer un buen calzado, que sean zapatillas deportivas o de trekking», puntualiza.

Actividades variadas

Dentro del programa que propone la Concejalía, además de las caminatas, se pueden encontrar varias modalidades deportivas: gimnasia de acondicionamiento, gimnasia acuática, petanca, pádel, zumba, pilates y Tai chi. Luna, por ejemplo, está apuntada también a tai chi y a pilates.

Y como actividades complementarias, hay una visita cultural a la catedral de Badajoz, el 30 de agosto a las 11.00 horas; y dos viajes a la playa, uno a Cádiz el 30 de agosto y otro a Chiclana el 31 de agosto.