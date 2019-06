¡Camarero, una de pactos!

Este sábado teníamos en Badajoz -al igual que en toda España- la feria de las ensaladas. En la provincia las ha habido muy originales, como la de Jerez de los Caballeros que ha sido de queso azul, zanahoria y un poquito de lombarda. En otros sitios -como Villafranca de los Barros- se repetía año tras año la ensalada de tomate, pero la gente ya estaba un poco cansada y han cambiado. En otra población le habían dicho al camarero que trajera la que a él le pareciera bien, y este, para que no hubiera problemas, había cogido una moneda para ver si sería de tomate o queso azul. Pero al final uno dijo que quería un poco de lombarda y el camarero pidió que se aclararan de una vez.

En Badajoz, hasta el viernes parecía que sería de tomate y zanahoria. El sábado ya era de queso azul y zanahoria, pero faltaba un poco de lechuga y ya de madrugada se decidió que esta que sería la definitiva. El tomate se enfadó y dijo a la zanahoria que él no se vendía por un plato de lentejas. Pero la zanahoria dijo que ella está para todo según la oferta de cada sitio. Y así, en algunos sitios está con el queso azul, y en otros con el tomate, pero que no quiere saber nada de la lechuga. Además, dentro de dos años sería la reina de la ensalada, aunque no reconozca que está ahí por la lechuga.

El futuro es incierto. Las ensaladas ya sabemos que no aguantan mucho. Los pacenses queremos que se puedan comer, no nos provoquen una gastroenteritis y se piense un poquito en todos, sabiendo que a unos les gusta más el tomate, a otros el queso azul, la lechuga o la lombarda.