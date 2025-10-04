La Cámara de Comercio celebra una jornada sobre los nuevos acuerdos comerciales de la UE

La Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones y la Dirección Territorial de Comercio en Extremadura, celebra, el ... lunes 6 en la sede cameral, una jornada informativa bajo el título ‘Acuerdos comerciales: Mercosur, México y Chile’.

El encuentro reúne a representantes institucionales y empresariales para analizar las oportunidades que se abren para las empresas españolas y extremeñas tras la conclusión de los acuerdos comerciales alcanzados hasta la fecha entre la Unión Europea y América Latina.

Interviendrán en la inauguración el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, la secretaria de Economía de la Junta de Extremadura, Sol Giralt, y el presidente de la Cámara, Mariano García.

La jornada contará con la ponencia de José Antonio Arostegui Velázquez, subdirector adjunto de la subdirección general de Política Comercial Multilateral de la Unión Europea.