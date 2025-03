Calma en las peluquerías tras el brote de tiña en jóvenes: «No he visto ningún caso»

Hace un par de días saltaron las alarmas: en las peluquerías de España había un brote de tiña provocado por el corte de pelo de ... moda entre los jóvenes: cabello más largo en la parte de arriba y degradao hasta la parte de atrás y los laterales, rasurados casi al completo. A lo 'Peaky Blinder', la popular serie de televisión, peinado que también han imitado muchos de los futobolistas en el reciente Mundial. El uso masivo de las maquinillas y cuchillas en las barberías y la consiguiente poca higiene es lo que, según un estudio médico, ha generado que volvamos a hablar de la presencia de la tiña.

El trabajo científico que ha puesto en alerta a la sociedad ha sido liderado por el Hospital General de Granollers, en el ámbito de la Academia española de dermatología, y habla de la detección de 107 casos en los últimos dos años.

Francisco Bernal, también conocido como Barón Dandy, dueño de la peluquería homónima, señala que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de la tiña, una enfermedad altamente contagiosa que provoca inflamaciones y escamaciones en ciertas zonas, principalmente la nuca, donde más se rasuran actualmente los jóvenes. A su juicio, el estudio no es fiable y está redactado de forma irresponsable.

«No lo digo porque afecte a mi sector sino porque, leyéndolo detenidamente, se dice que ha habido un centenar de casos en los últimos dos años y que se podría haber generado en las peluquerías, es que ni siquiera se confirma. Puede ocasionar un daño muy grande al sector».

En las peluquerías de Badajoz consultadas ayer por este diario, nadie había escuchado hablar de tiña hasta hace dos días. Vieron la televisión, leyeron los periódicos, escucharon la radio: brote en España. Ellos, más allá de ver ronchas –y algún corte– tras muchos años de profesión, nunca han notado nada serio en el cuero cabelludo de sus clientes.​

En Studio Veintisiete, en Valdepasillas, regentado por Jesús Arranz, aseguran que cuidan sus maquinillas y sus cuchillas. Y que no es caro hacerlo: cualquier peluquería low cost, las más señaladas en un principio en cuanto se dio la voz de alarma, podrían limpiarlas sin problemas.

El propio Arranz muestra en su tienda los productos que utiliza para desinfectar, siempre a mano para hacerlo enfrente de los clientes. «Puedo asegurar que, de los 13 años que llevo trabajando aquí, nunca he visto ningún caso de tiña. Me enteré del supuesto brote el miércoles. He leído que puede venir originado por la falta de higiene en maquinillas y cuchillas. Eso aquí no pasa».

Las peluquerías de Badajoz han intensificado la limpieza, aunque creen que se ha alarmado demasiado

Cuenta con un espray a presión que funciona como desinfectante y lubricante, con un precio alrededor de los diez euros, que se rocía en la maquinilla cada vez que alguien se sienta en la butaca. Las cuchillas, por otro lado, que suelen encontrarse en cajas de 200 por 13 euros, debe retirarse cada vez que se termina un corte. «Nosotros las metemos en un bote y luego las reciclamos», explica, mostrando el recipiente.

Con láser

Por otro lado, también cuenta con una pequeña máquina desinfectante donde limpia, de nuevo, las maquinillas. Y todo lo hace con guantes, por lo que pueda pasar. «Siempre que he visto algún eczema, alguna roncha o este tipo de cosas, siempre les digo que se echen crema. Si lo veo más grave, que vayan al dermatólogo».

En San Roque, en RJ Peluqueros, Juan José Urdaneta afirma que, en cuanto leyó la noticia, lo primero que hizo fue volver a meter las maquinillas en una máquina desinfectante con láser. «Yo no sabía ni que existía. Pero vi tanto miedo que me asusté. Es como cuando los peluqueros escuchamos la palabra piojo: nos ponemos en alarma. Con esto igual. ¿Brote de lo que sea? Pues vigilamos que no sea nada y limpiamos aún más», confiesa.

Urdaneta hace este tipo de degradados en los jóvenes muchas veces y tampoco recuerda haber tenido algún cliente con tiña. Opina que quizá se haya exagerado. Y más allá de cremas, limpieza de maquinillas o sustitución de cuchillas, recomienda: «En mi país, Venezuela, utilizamos siempre limón cuando tenemos mal el cuero cabelludo. Lo recomiendo: no hay mejor antiséptico».