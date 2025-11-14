Estas son las calles cortadas el domingo en Badajoz debido a la media maratón desde Elvas

Cuatro vías estarán cortadas y casi una veintena de cruces este domingo en Badajoz. Se celebra la 36 edición de la media maratón Elvas-Badajoz ... y el Ayuntamiento ha indicado este jueves cuál serán las calles afectadas por esta prueba deportiva,

Durante la mañana del domingo se producirán cortes de tráfico temporales en aquellas vías por donde pase la prueba «para garantizar la seguridad de los participantes y el correcto funcionamiento y desarrollo de la misma», indican desde el Consistorio pacense.

La prueba comenzará a las 10.30, hora española, desde el Parque da Piedade de Elvas y los cortes de tráfico se realizarán de 11:00 a 13:30 en las calles de la capital pacense. La meta está situada en la avenida de Huelva que será una de las zonas que esté cortada durante más horas.

Según ha anunciado la Policía Local en colaboración con la FMD una de las vías cortadas será la avenida de Elvas (el carril derecho desde la frontera de Caya hasta el puente de la Universidad. Se podrá circular por el otro carril). Además en esta zona de la Margen Derecha se verán afectadas las glorietas del Puente Real y Manuel Saavedra Martínez.

Quedará parcialmente clausurada al tráfico la avenida Adolfo Diaz Ambrona con avenida de Málaga y la rotonda del Puente de la Universidad.

Cortes en margen izquierda

En la margen izquierda también estará cortada la avenida Guadiana y en su entorno numerosos cruces: el de la BA-20 con el Paseo Fluvial, el de avenida del Perú con la del Guadiana, la glorieta de Galicia y la entrada a vía de servicio de la avenida Antonio Masa Campos desde avenida del Perú donde no se permitirá el acceso de vehículos a dicha vía de servicio.

Ya en la zona centro estará afectado el cruce de la BA-20 con María Auxiliadora y la avenida Miguel Celdrán, la intersección entre Celdrán y Rafael Lucenqui y la de San Isidro con Francisco Lujan. Así mismo estarán cortados el cruce de Saavedra Palmeiro con Miguel Celdrán, el de Saavedra Palmeiro con San Isidro y Fernando Castón con Díaz Brito

El cruce de Santa Marina con Fernando Castón estará cerrado, por lo que los coches que salgan por Fernando Castón pueden continuar hasta la Plaza de Alféreces y salir por República Argentina a la avenida de Colón. Finalmente estará cerrada la avenida de Huelva.

Ante la necesidad de trasladar cualquier emergencia al Hospital Universitario de Badajoz los servicios de emergencia podrán utilizar los tres puentes de la ciudad para su traslado, recordando que el puente de la Autonomía no tendrá ninguna limitación al tráfico, independientemente de la que pueda surgir durante el transcurso de la prueba.

Por su parte, el puente de la Universidad tendrá cerrado un carril para la carrera, en concreto el carril de la derecha dirección centro ciudad, pero los otros dos carriles dirección margen derecha de la ciudad estarán abierto; y el puente Real estará cortado a partir de las 11:00, pero se regulará la entrada para casos de emergencias.