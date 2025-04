Estas son las calles del Casco Antiguo de Badajoz que estarán en obras

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 3 de marzo 2023, 07:12 | Actualizado 07:19h. Comenta Compartir

A final de año el Casco Antiguo estará muy cambiado. 14 calles serán plataforma única, entre ellas Juan Carlos I y Prim cuyas obras de renovación comenzarán la semana que viene. Los trabajos no impactarán con las procesiones de Semana Santa. El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, se ha reunido con las cofradías para acordar cómo llevar a cabo los cortes de calles y así no tener que modificar la trayectoria de las procesiones. Por esa razón las obras comenzarán en las calles, en en los tramos, por lo que no pasan los pasos y, tras la Semana Santa, se extenderán a otros sitios.

Juan Carlos I y Prim no son las únicas que cambiarán. Además, en en el caso de las 12 vías del Casco Antiguo, además de cambiar de suelo, se sustituirán las tuberías para aprovechar que la calzada esta levantada. Estas son las calles que estarán en obras este año:

Calles que estarán en obras 1 uan Carlos I y la calle Prim: cuenta con un presupuesto de 847.000 euros. Las aceras se ensancharán, en el caso de la calle Mayor hasta doblar su tamaño. Se eliminarán las plazas de aparcamiento en ambas calles y solo habrá un carril para cada sentido de la marcha. Se plantarán árboles en las aceras. La reforma comenzará la semana que viene por la calle Prim para luego continuar en Juan Carlos I. Durará ocho meses. 2 Muñoz Torrero: es de las 12 calles que se reformarán en el Casco Antiguo, divididas en 3 lotes. En concreto forma parte del primer lote (517.000 euros para cuatro calles: Muñoz Torrero, De Gabriel, Santo Domingo y Meléndez Valdés). La obra ya ha comenzado. Lo ha hecho por el tramo más cercano a Plaza de España. Este tramo ya era plataforma única, pero estaba muy deteriorado el firme. En su lugar se instalará el mismo tipo de granito que también se colocará en el tramo entre Francisco Pizarro y Santo Domingo. 3 Santo Domingo: (lote 1) la obra comenzará tras Muñoz Torrero. Es una reivindicación de los comerciantes y vecinos del tramo de esta calle que aún no es plataforma única, entre Juan Carlos I y Santa Lucía. 4 De Gabriel:(lote 1) la reforma se llevará a cabo a la vez que Santo Domingo para unir esta calle con la plataforma única de Francisco Pizarro. 5 Meléndez Valdés: (lote 1) la reforma comenzará después de Semana Santa para no impactar con las procesiones. 6 Bravo Murillo: la plataforma única en esta calle forma parte del lote 3 (505.000 euros para intervenir en Bravo Murillo, San Juan y Zurbarán). Bravo Murillo será la primera de estas calles en cambiar de calzada, pero en este caso hay varias procesiones de Semana Santa que pasan por la vía y retrasarán su puesta en marcha. 7 Zurbarán: (lote 3) no pasan las procesiones porque se trata del tramo entre San Atón y plaza de España. Comenzará en breve. Cuando finalice, Ramón Albarrán será la única calle sin plataforma única que llegue a plaza de España. 8 San Juan: (lote 3) En este caso comenzará tras la Semana Santa. San Juan ya es plataforma única pero sus losetas actuales serán sustituidas por 'calzadinha' portuguesa para embellecer la zona. 9 Chapín: (lote 2) El lote 2 incluye, además de Chapín, José Lanot, la plaza de San Agustín y José Terrón con un presupuesto de 475.000 euros. Estas obras se retrasarán con respecto a las anteriores porque la empresa adjudicataria renunció al contrato. Sin embargo el Ayuntamiento ya ha asignado la obra a otro negocio y se espera que puedan comenzar lo antes posible. El objetivo en el caso de la calle Chapín es renovar el entorno de la futura sede de la Escuela de Artes y Oficios en el convento que se está rehabilitando. 10 José Lanot: (lote 2) El tramo de José Lanot entre La Soledad y San Agustín ya es plataforma única. Esta obra extenderá el mismo firme hasta el río, hasta Joaquín Costa. 11 San Agustín: se embellecerá la plaza de este nombre delante de la parroquia. 12 José Terrón: se pondrá plataforma única en esta calle pequeña entre Santa Ana y José Lanot. Ha tenido varios hundimientos de su suelo. 13 Campillo: (2,5 millones de euros) a las calles anteriores se une la obra que ya ha comenzado en El Campillo. Creará plataforma única en las calles Costanilla, Jarilla y Peralillo además de una calle de nueva creación para la futura urbanización.