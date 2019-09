«La calle Santo Domingo, en Badajoz, no acaba en Juan Carlos I» Algunos de los comerciantes de la calle Santo Domingo. :: pakopí Los comerciantes y vecinos del tramo entre la calle mayor y Santa Lucía piden que se extienda la plataforma única en esta zona NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 9 septiembre 2019, 09:34

La calle Santo Domingo mide 400 metros, desde Santa Lucía hasta la avenida de Colón. Sin embargo, muchas personas solo identifican esta vía con el tramo paralelo a Menacho, el que arranca en la plaza del mismo nombre y termina en Juan Carlos I. Pero esa solo es la mitad. En la otra parte hay comerciantes y vecinos que están hartos de que exista un muro invisible en la calle mayor.

El tramo ignorado es el que hay entre Juan Carlos I y Santa Lucía. Una de las tiendas más veteranas es la Fábrica de Sellos de Marcaje Royja, que lleva 54 años en esta vía. «Está olvidada. La gente cree que Santo Domingo acaba en Juan Carlos I. Hasta los propios clientes no te encuentran porque solo buscan en la otra zona», se lamenta Lourdes Rodríguez, propietaria de este negocio.

Una de las principales reivindicaciones de los comerciantes y vecinos de la zona es contar con plataforma única, es decir, que se eliminen las aceras y se coloque un nuevo firme al mismo nivel. En el mes de marzo se terminó de instalar este tipo de suelo en el tramo de Santo Domingo entre la avenida de Colón y la calle Vasco Núñez. En julio el Ayuntamiento de Badajoz anunció que invertiría 160.000 euros para ampliarlo desde este punto hasta la calle mayor.

«Si nos colocaran plataforma única hasta Santa Lucía, habría continuidad en la calle» María José Alba, Farmacéutica

«Este tramo tiene muchos negocios y se han olvidado de él. No cuentan con nosotros para nada» Nuria Hernández, tiene una frutería

Para muchos pacenses esta inversión supone que la plataforma única se instala por completo en Santo Domingo, pero el anunció sentó muy mal en la mitad de la calle que se queda fuera del proyecto. «Se nos quedó una cara...», se lamenta María José Alba, dueña de la farmacia que lleva su nombre. Esta empresaria reivindica que hay más negocios en su tramo que en el que se va a colocar la nueva plataforma, cuyas obras comenzarán en breve. Alba reivindica, además, que instalar este firme daría continuidad a la calle y, por fin, se dejaría de ver como una vía partida en dos. «Menacho continúa hacia Francisco Pizarro y la Plaza de la Soledad. Aquí debería haber un eje igual que suba por nuestra calle».

«Que nos hagan la plataforma única para que Santo Domingo no se corte. Este tramo tiene muchos negocios y se han olvidado de nosotros. No cuentan con nosotros para nada», reivindica Nuria Hernández, propietaria de la frutería. Esta empresaria señala la esquina que hay frente a su puerta. «Además las aceras están muy mal. Yo he visto como varias personas se caían», añade Hernández. Este punto lo confirma María José Alba. «Rara es la semana que no me traen a alguien que se ha caído para que lo cure en la farmacia».

José Gavado es vecino de la zona y lleva 30 años viviendo allí. Denuncia que la calle está fatal y pide un arreglo que la iguale a las vías donde sí se ha invertido.

Respuesta del Ayuntamiento

Por el momento, los responsables municipales no tienen previsto eliminar los bordillos en este tramo, al menos en breve. «De acuerdo al compromiso del Ayuntamiento de Badajoz con la movilidad y la accesibilidad, se seguirá avanzando en la línea de ir ampliando las plataformas únicas en la ciudad. Ahora mismo no está previsto exactamente ese tramo pero se valorará incluirlo en próximas partidas», detallan desde el Consistorio.

Además de la plataforma, los comerciantes piden que se les incluya en la actividades de dinamización de las zonas comerciales. Raquel Puche, de la peluquería 'Stylo Puche', relata una anécdota reciente que resume el malestar de los empresarios. «En la última actividad de venta por la noche (la Shopping Night, el pasado 6 de julio), nos colocaron unas luces preciosas en la calle. Estábamos encantados. Luego volvieron los operarios y comenzaron a quitarlas, nos dijeron que se habían equivocado. Solo las pusieron en las otras zonas», se lamenta esta empresaria.

Los comerciantes de este tramo aseguran que los promotores de actividades comerciales, incluido el Ayuntamiento, no se ponen en contacto con ellos cuando hay actividades en el centro, ya sea la Shopping Night o los domingos de apertura de comercios. A pesar de estar en la misma calle y a solo unos metros, están fuera del eje comercial que sí incluye otros tramos de Santo Domingo.

También De Gabriel

Los empresarios de la calle De Gabriel también piden que se de continuidad a la plataforma única desde Francisco Pizarro hasta Santo Domingo. María Vázquez, de Copistur Copistería (el antiguo Almacén de Papelería y Alpargatas Manuel Barrena), denuncia que hay muchos problemas de tráfico en la zona, por ejemplo, coches mal aparcados, y cree que esta obra despejaría la vía. «Este tramo tiene seis comercios y a veces es intransitable», denuncia.

Pedro Muñoz trabaja desde hace 40 años en el Comercial Martín, también en la calle De Gabriel. Recuerda que hace años pasaban por delante del negocio grupos enormes de portugueses, ya que los autobuses aparcaban en Puerta Palmas. Con la apertura de las grandes superficies, se cortó este tránsito de clientes, pero este pacense cree que, con algo de apoyo, se podría ayudar al pequeño comercio.