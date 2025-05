De la calle de las prostitutas a la calle de las mujeres

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 21 de noviembre 2021, 08:05 Comenta Compartir

Manuel Tejedor recuerda una anécdota de cuando era un niño que vivía en la calle Encarnación. Se mató 'La Mora', una de las prostitutas que ejercía en esta zona del Casco Antiguo y una de las que aseguraba haber recibido la visita en los años 60 de Camilo José Cela. Se desnucó al caerse en la bañera y no tenía familia, por lo que iban a enterrarla en una fosa común. «Las demás decidieron que no, fueron casa por casa recogiendo dinero y le dieron un entierro digno».

Así recuerda Manuel Tejedor un episodio que ocurrió en la que era conocida como la calle de las prostitutas en los años 70 en Badajoz. Este madrileño de nacimiento y pacense de adopción vivió en esta céntrica vía y ha promovido un homenaje para dignificar a estas mujeres.

«Con esa anécdota yo descubrí la nobleza», recuerda Tejedor que explica que el objetivo del homenaje es quitarle el estigma a la calle Encarnación. «Poner las cosas como deben estar».

El homenaje se celebró hace unos días con vecinos y artistas de la zona centro. Hubo música flamenca, entre ellas piezas de María Peláez o Maite Martín, y poemas con acompañamiento de violín de Sara Álvarez Borbolla. Fue un acto íntimo entre los que conocieron a las mujeres de la calle Encarnación, pero ha quedado un recuerdo para todos los vecinos. Se trata de un mural en la esquina de esta misma calle con la calle Norte. Del homenaje celebrado en el mural se ha grabado un vídeo realizado por el pacense David Sordo.

La imagen muestra a tres mujeres en una especie de bar clandestino, como las güisquerías que había hace 50 años. Fue pintada por Clara Báez y Javier Fuentes. Este artista vecino del Casco Antiguo explica que su objetivo era también eliminar estigmas, «quitar la idea de la calle prohibida a la que no se podía ir». El cuadro recuerda a ‘Las Señoritas de Avignon’, de Picasso. No es casualidad. «El quiso convertir a las prostitutas en modelos y nosotros hemos querido convertirlas en mujeres, enseñarlas vestidas y de día», detalla Fuentes.

Detalle de la mujer de rojo del mural creado en la calle Encarnación.

Una de las mujeres, la que está sentada, no encaja en el cuadro de Picasso. En ese caso se basa en los recuerdo de Javier Fuentes. «De pequeño estudiaba en el colegio Merino (Arias Montano) y nos decían que no podíamos ir a la calle Encarnación. Basta que te dijesen eso de niño para que tuvieses más ganas de ir. Con ocho años me escapé y recuerdo que vi a una mujer de rojo sentada en la puerta de una casa con esa mirada triste. Yo no entendía qué era la prostitución, lo hice después, y nunca olvidé esa expresión de lo dura que era su vida». Este artista añade que muchas de ellas se veían obligadas a ejercer la prostitución como forma de subsistencia, «eso no las define».

«Para mí las prostitutas de la calle Encarnación eran mis madres y mis abuelas», recuerda Manuel Tejedor

La inspiración para el mural y el homenaje ha surgido de las historias de Manuel Tejedor, que vivió en primera persona las andanzas de estas mujeres. Según explica, llegó a Badajoz porque su madre huía del maltrato de su padre. Entonces la ley castigaba a las mujeres que se marchaban de sus casas.

Tras recibir malos tratos, su madre se fue de la vivienda y fue castigada con una semana de cárcel en Yeserías. «Cuando salió, el juez le dijo que si quería volver a casa y ella dijo que sí. Nada más salir del juzgado, le dio otra paliza y ella decidió que ni una vez más. Me cogió y nos marchamos a Badajoz», recuerda Manuel emocionado.

El niño de Encarnación

Recalaron en la calle Encarnación, donde vivieron dos o tres años. «Hasta que mi madre se mudó a la calle San Juan, y me dijo que yo no fuese a la calle Encarnación, sobre todo después de las ocho de la tarde, pero ya era mi calle, mi casa».

«Esas mujeres eran mis madres y mis abuelas y yo era el niño de Encarnación», añade Tejedor. Uno de sus tareas era hacer de escribano, ya que algunas no sabían escribir. «Yo estudiaba en el colegio San Pedro de Alcántara, que estaba en la Plaza Alta, y me llamaban: ‘Manolín, ven que tienes que escribirme una carta’».

En esas experiencias también conoció la crueldad que suele acompañar a la prostitución. «Me ha tocado estar escribiendo una carta alegre, con buenas noticias para la familia, cuando la mujer a mi lado tenía el ojo morado». Tejedor explica que, en la mayor parte de los casos, ejercían por necesidad, para mantener a sus familias en los pueblos o en Portugal, de donde procedían muchas.

«En la calle había un código, unas normas», añade este vecino. «Nunca conocí un proxeneta, se protegían entre ellas». Eso sí, añade que también había competencia. «Si una casa tenía tres chicas y otra una, se enfrentaban y se podían tirar de los pelos, pero si a alguna le pasaba algo, la ayudaban».

Manuel Tejedor explica que la prostitución no solo estaba centrada en Encarnación, también había en la llamada calle del burro, una vía cercana que muchos confunden con Encarnación. «También había en la Estación y o en la cañada de Sancha Brava». «De hecho, la calle Encarnación era distinta porque había negocio carnal, pero eran a las casas donde se iba cuando cerraban los bares. Por la fiesta, eran como güisquerías y había mucho flamenco», recuerda.

El ambiente se enrareció, reconoce Tejedor, en los años 90 con la entrada de las drogas y la violencia. Apenas había control policial en la zona «hasta que una de las mujeres apareció muerta en los baños subterráneos de la plaza de la Soledad y comenzaron a vigilar». Finalmente fue el deterioro de las casas lo que hizo perderse la calle Encarnación. Se han demolido muchas de las viviendas, «una pena, yo me crié entre arcos y patios árabes». En el futuro, además, lo poco que queda está previsto que se convierta en una plaza. «Por eso también quería hacer esto. La calle Encarnación puede desaparecer, pero hemos recordado lo que era».

