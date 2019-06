La calle Porvenir sigue cortada Viernes, 21 junio 2019, 08:21

Tres meses han pasado desde que las vallas de la Policía Local llegaron a la calle Porvenir de San Roque para evitar que los vehículos pasaran por ella debido al mal estado de su firme. Y allí seguían ayer. Eso es lo que denunció ayer el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz en boca de su portavoz, Ricardo Cabezas, que aseguró que su grupo todavía no sabe el origen del mal estado de la calzada, pero que, en cualquier caso, perjudica a los vecinos de la zona. El líder socialista no entiende como se puede llegar a estos niveles de «desidia, dejadez y abandono», pero sí comprende el resultado electoral que ha tenido el PP y que la gente no quiera la gestión de esta formación, liderada por el «alcalde okupa», Francisco Javier Fragoso.