La calle Norte de Badajoz cumple diez años cerrada por el riesgo de derrumbe

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 18 de agosto 2024, 07:47 | Actualizado 15:13h. Comenta Compartir

Pablo Reinoso vive en la calle Montesinos desde hace cuatro años. Su casa está a solo unos metros de la plaza Alta, pero nunca ha ... podido subir sin dar un rodeo porque el acceso normal, la calle Norte, está cerrada. «Yo no la he conocido abierta porque me mudé a Badajoz hace casi siete años, para mi siempre ha sido un sitio con muros», dice Reinoso. «Cuando me compré la casa sí que me dijeron que tendría acceso directo a la plaza Alta y sigo esperando. Algún día llegará, espero», se lamenta.

Como Pablo muchos vecinos del Casco Antiguo y los pacenses en general se han acostumbrado a que la calle Norte no existe, a que no hay paso entre la plaza de Santa María y la plaza Alta. Solo de vez en cuando, según indican los que viven allí, llega algún turista despistado que lleva un mapa o sigue las indicaciones de su móvil y se sorprende al encontrarse un muro donde tendría que haber una calle. Este mes la calle Norte cumple 10 años cerrada. En agosto de 2014 el Ayuntamiento de Badajoz decidió levantar dos muros en ambos extremos de la calle e impedir que los peatones pudiesen pasar por esta vía. La causa es que hay un edificio, cuya fachada da a la plaza Alta, que presenta riesgo de derrumbe hacia la calle Norte. Tras instalar los dos muros, el Consistorio también colocó un andamio gigante para sujetar el muro del inmueble, aunque en estos años se han ido produciendo desprendimientos y ya casi no queda nada en el lateral que se pretendía preservar. Noticia relacionada Hay otros tres andamios gigantes en el Casco Antiguo de Badajoz Mientras, los vecinos se han acostumbrado a la estampa. «Ya ni lo piensas, te has acostumbrado al muro, aunque es un acceso a la plaza Alta y es una pena esa imagen tan horrorosa», dice María del Carmen Ferrer mientras desayuna en la plaza. La solución definitiva para reabrir la calle es que se rehabilite el edificio ruinoso, pero no es fácil ni hay proyectos para que ocurra a corto plazo. Este inmueble es el único edificio que falta por rehabilitar en la plaza Alta y es de titularidad privada. Hubo una iniciativa firme para convertirlo en un hotel, pero actualmente está paralizada. El Ayuntamiento El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Carlos Urueña, indica que no hay novedades ni avances sobre este inmueble. El edil explica que el Consistorio ha estudiado cómo reabrir la calle. «Pensamos en mover el andamio, volver a instalarlo pero dentro de la parcela y así quitar los muros». Sin embargo, por el momento, no han dado el paso porque están pendientes, según indica el concejal, de la nueva sede que construirá la Fundación CB. Esta entidad es propietaria del solar que hay entre la calle Norte y Encarnación, anexo a la zona cerrada desde hace 10 años. «Como es una obra grande probablemente tendrán que cerrar la calle Norte de todas formas y no queremos reabrirla para que solo esté abierta dos meses», añade Urueña. El máximo responsable de Urbanismo indica que espera reunirse en septiembre con la Fundación CB para analizar la situación y ver qué hacer con la calle Norte. Añade, además, que la construcción de la sede podría ser la solución a largo plazo. Cree que el edificio en ruinas se revalorizará y esto podría atraer nuevos proyectos. Una vez rehabilitado, el problema se acabaría. «La plaza Alta es lo más bonito que tiene Badajoz y Santa María es otra de las plazas con más encanto y tener eso ahí y así es una vergüenza», dice Manolo Martín, vecino del Casco Antiguo mientras señala el andamio que sujeta las ruinas. «Ya son muchos años, es hora de que alguien haga su trabajo», añade. En 2014 la calle Norte no fue la única que se cerró con muros. A la vez el Ayuntamiento también clausuró un tramo de la calle Encarnación, entre Luis de Morales y San Pedro de Alcántara. En esa zona, finalmente, se demolieron las casas en ruinas, por lo que se reabrió al paso de peatones. Sin embargo queda un muro en el acceso a la calle San Atón que nunca se ha retirado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión