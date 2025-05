A la calle Menacho no le salen los números

Miriam F. Rua Badajoz Domingo, 21 de noviembre 2021, 07:41 Comenta Compartir

Con menos afluencia de gente, menos ventas y el mismo precio de alquiler, los números en Menacho saltan en rojo. Esa ecuación negativa es el motivo que está detrás del continuo cierre de locales, negocios de vida efímera que prueban suerte en una arteria comercial que vive hoy su futuro más incierto a las puertas de la Navidad.

Solo en Menacho hay dieciocho locales vacíos, la mayor parte se concentra en el tramo entre las calles Guardia Civil y Vasco Núñez, donde en apenas 700 metros hay once tiendas con el cartel de 'Se alquila'. La situación no es mejor en las calles adyacentes. El contagio ya se ha extendido al resto de las vías comerciales del centro como Santo Domingo.

«Tuve que cerrar porque los beneficios que tenía de la venta online se los comía el alquiler del local de Menacho», explica Antonio Vargas. En mayo, una semana después de que Zara abandonaba el espacio que en su día dejaron los cines, este pacense decidió bajar la persiana de su tienda de calzado 'Nerea shoes'. «Intenté negociar con la dueña para que nos bajara el precio del alquiler, pero no consintió y ahí sigue cerrado».

Vargas, que hoy mantiene su negocio a través únicamente de la venta online, pagaba una renta mensual de 1.000 euros por los 30 metros cuadrados de su local, algo menos de lo que le costaba el primero que tuvo en la calle Guardia Civil, que eran 1.300 euros y desde el que se mudó a Menacho. «Los propietarios de los locales de Menacho son gente que tiene mucho dinero y que se pueden permitir tenerlos cerrados antes que bajar los alquileres y no se dan cuenta del perjuicio que le están produciendo a la ciudad».

«Un barrio más»

Este empresario augura que Menacho enfila el mismo destino que San Juan. «La historia se va a repetir, no se si tardará seis meses o un año, pero a Menacho le pasará como a San Juan. Desde que se fue Zara, cada vez hay menos clientela en el centro, que ya se ha convertido en un barrio más, con la diferencia de que en San Fernando te alquilan un local por 600 o 700 euros y en Menacho te piden el doble».

El alquiler también fue el motivo que llevó José Manuel a cerrar su tienda de ropa de bebé. Él abrió su negocio en Menacho en noviembre de 2019 y la pandemia le descuadró su plan de viabilidad. En marzo llegó el confinamiento, luego las restricciones de aforo y de horarios y cada mes tenía que pagar su renta aunque no hubiera abierto la caja. «No podía hacer frente al alquiler. Intenté que el dueño no me cobrase los meses que no pude abrir pero no accedió y decidí cerrar antes de que la pelota de las deudas se hiciera más grande».

El alquiler no fue, sin embargo, el principal motivo que llevó a Lucía Teba a cerrar su tienda de camisetas de la franquicia 'Pampling'. En su caso no era rentable tener un negocio abierto que solo servía de probador. «Cerré porque cada vez había menos afluencia de público y el que venía a la tienda solo lo hacía para probarse las camisetas y comprarlas online. A través de la web hacían promociones y daban puntos para sumar descuentos y yo contra eso no podía competir».

Teba pagaba un alquiler inferior a los mil euros porque era de renta antigua, pero aún así no le salían los números y en junio del año pasado cerró. «Antes de que se fuera Zara ya se notaba la bajada de afluencia de público en la calle por el cierre en cadena de otras franquicias. Al reducirse la oferta, la gente ha dejado de ir».

Menacho ha perdido atractivo comercial con el cierre de las grande firmas, que ha llevado aparejado el abandono de la calle de negocios pequeños. Que las tiendas no abran los domingos que se permite e incluso varias tampoco abran los sábados porque al no tener personal empleado, prefieren cerrar los fines de semana a sacrificar su descanso por las escasas ventas, está contribuyendo a que Menacho atienda solo a una clientela de diario y a los que van de paso. Lo prueba el hecho de que pese al fin de las restricciones, la afluencia de gente en la calle solo ha subido ligeramente respecto a 2020.

