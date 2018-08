La calle Menacho pasa el verano sin microclima ni los toldos prometidos Ambiente ayer en la calle Menacho de Badajoz. :: jose vicente arnelas Los comerciantes no usan el sistema de aspersores por falta de fondos y el Ayuntamiento no ha colocado los toldos que presupuestó en 2017 NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Miércoles, 15 agosto 2018, 08:56

Estos días, para salir de compras por Menacho hay que apretar el paso para ir rápido de una tienda a otra. El objetivo es huir de las altas temperaturas de la calle y refugiarse al amparo del aire acondicionado de los comercios. Hace años no era así. La calle más comercial de Badajoz era un oasis para escapar del calor, ya que contaba con un sistema de microclima. Los aspersores hace cuatro años que no se activan porque los empresarios no tienen presupuesto para hacerlo. Además, siguen sin sombra. El año pasado el Ayuntamiento destinó 100.000 euros de los presupuestos a unos toldos para esta vía, pero no han llegado.

En concreto, el Consistorio pacense se comprometió a instalar unas islas de sombra. Incluyó el coste en los Presupuestos Municipales de 2017. No se especificó el formato, pero se descartó entoldar toda la calle. En su lugar se instalarían zonas de sombra en ciertas partes, por ejemplo, donde hay bancos para sentarse.

En enero de este mismo año el Ayuntamiento indicó que la ejecución de este proyecto era inminente y que las islas de sombra estarían instaladas este verano, pero finalmente no se ha llevado a cabo. El presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle Menacho y adyacentes, Félix Retamar, espera que los responsables municipales mantengan este compromiso y que se lleve a cabo después de la obra pendiente que hay en la calle para renovar las baldosas.

La plataforma única que se instaló en Menacho para convertir esta calle en peatonal ha dado problemas desde el principio, ya que las losetas se rompen con facilidad. «Siempre hay muchas caídas», se lamenta Retamar. Por esa razón el Ayuntamiento cambiará los adoquines con fondos DUSI. Sin embargo no hay fecha para esta obra.

En cuanto a los aspersores de microclima con los que cuenta Menacho, hace cuatro años que los empresarios renunciaron a utilizarlos por falta de fondos. Para ponerlos en marcha, aseguran los comerciantes, hay que pagar unos 6.000 euros de luz cada verano. Además calculan que necesitan unos 25.000 euros para renovar el sistema.

El microclima de Menacho, que se costeó por ser Centro Comercial Abierto, consta de tuberías, bombas de agua y boquillas instaladas en las fachadas de Menacho que expulsan agua por 180 difusores. Este sistema salta cuando el termómetro supera los 34 grados y sirve para rebajar la temperatura hasta diez. Se inauguró en 2007 pero solo funcionó durante siete veranos.

«Desde luego hace falta. La sombra vendría muy bien, pero aún mejor el microclima. En una calle como esta sería casi obligatorio», defendió ayer Carmela Aviño, que está de visita en Badajoz para ver a unos familiares y acudió a hacer compras.

«Me acuerdo que hicimos muchas bromas cuando lo colocaron porque fue el primer sitio donde vimos un microclima, pero la verdad es que es una lástima que no siga», añadió María Jesús Mata, vecina de Badajoz también haciendo unos recados por Menacho ayer.

No es el único caso en el que unos toldos en la ciudad han acabado en controversia. Los que se colocaron en San Juan, por ejemplo, han recibido muchas críticas por considerarse innecesarios, ya que es una calle estrecha en la que apenas da el sol. En Plaza de España el Ayuntamiento instaló también toldos, pero no gustaron y finalmente se retiraron. Está pendiente la convocatoria de un concurso de ideas para poner sombra en este espacio.