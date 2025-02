«La calle San Juan está muerta» Las tiendas del centro piden un nuevo plan de impulso, como Soledad Bohemia, pero con mejores condiciones para que no fracase

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 7 de diciembre 2021, 07:31 Comenta Compartir

Era el eje comercial de Badajoz y ahora apenas mantiene cuatro tiendas abiertas. Emilio Vahí, el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Casco Antiguo (Aecab), es tajante sobre la situación de la zona: «La calle San Juan está muerta».

«Ahora solo quedan los bares y solo tiene ambiente de madrugada dos días por semana. Los vecinos no quieren vivir en esta calle por el ruido y los comercios no aguantan. La que era el eje comercial de Badajoz ya no está», se lamenta el representante de los empresarios de la zona.

Recientemente el Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado la partida de ayudas que destina cada año a los tres centros comerciales abiertos de la ciudad: Menacho, Casco Antiguo y San Roque. Sin embargo, la salud comercial de los dos primeros es crítica y denuncian que estos apoyos son insuficientes.

«La situación es muy mala. San Juan era un eje comercial y ahora solo tiene ambiente en las discotecas, de noche y solo dos días por semana» EMILIO VAHÍ Asociación empresarios Casco Antiguo

La Concejalía de Comercio ha destinado 30.000 euros a los centros comerciales abiertos, una partida algo más generosa que otros años. El objetivo es revitalizar los comercios de estos barrios y llenar locales vacíos. Para ello se convocan estas ayudas. Las asociaciones de empresarios deben presentar un proyecto y el Ayuntamiento puntúa los mismos en función del número de comercios, de la cofinanciación o de la apuesta que realizan por las nuevas tecnologías. Siguiendo estos criterios los 30.000 euros se han repartido de la siguiente manera: 15.000 para Menacho, 10.000 para San Roque y 5.000 para el Casco Antiguo.

Las agrupaciones de tiendas, sin embargo, denuncian que estos apoyos son insuficientes y que solo les permiten cubrir los gastos normales y organizar algunas campañas puntuales, como la de Navidad.

Repetir proyecto

Emilio Vahí, de la Aecab, va mas allá y pide que el Consistorio pacense salve el comercio de la parte monumental, que está muy afectado, especialmente en la calle San Juan. Propone que los responsables municipales saquen adelante una nueva 'Soledad Bohemia', el proyecto que rehabilitó locales en 2018 y se los entregó a emprendedores para que abriesen sus negocios en el Casco Antiguo.

Vahí señala que el primer proyecto fracasó. «De los 15 comercios que arreglaron, solo quedan uno o dos abiertos, una pena». Sin embargo, cree que se pueden «hacer mejor, pensándolo mejor».

«Era un lavado de cara», se lamenta Emilio Vahí, que pide la colaboración de la Junta de Extremadura, además del Ayuntamiento, para arreglar comercios en el centro y tratar de ocuparlos. «Pero con un plan ambicioso», remacha.

«Lo que necesita Menacho es que haya más vida en el centro, que se llenen los edificios vacíos como el Hospital Provincial y que lleguen más vecinos» FÉLIX RETAMAR Asociación comerciantes de Menacho

El representante de los empresarios del Casco Antiguo denuncia que Soledad Bohemia tenía muchas deficientes, por ejemplo, pintaron los locales, pero no los arreglaron bien. «Los suelos estaban mal o incluso había puntas en las paredes porque solo le echaban una capa de pintura encima. A una joven le dieron una antigua pescadería pintada, pero ni siquiera se llevaron el mostrador del pescado y ella dijo que así no podía poner la tienda».

Otro problema, según Vahí, fueron los alquileres. El proyecto ofrecía el local gratis a los emprendedores durante seis meses. «Pero luego no habían negociado cuánto le iban a pedir los dueños a esas personas. Muchos, cuando supieron el precio, se marcharon», asegura el presidente de la Aecab, que cree sin embargo que fue una buena idea pero mal ejecutada.

Para Félix Retamar, representante de los comerciantes de la calle Menacho y zonas adyacentes, las ayudas que reciben tampoco sirven para revitalizar la mala situación que viven, con decenas de locales vacíos. Gastan la subvención en los planes de dinamización, es decir, actividades para atraer clientes.

Menacho y San Roque

Sin embargo, Retamar cree que la única solución es revitalizar el centro de la ciudad, por ejemplo, dando uso a los edificios que se han quedado vacíos, como el Hospital Provincial. También pide atraer vecinos al Casco Antiguo rehabilitando las casas en ruinas de la zona. «Necesitamos más vida y más actividad en el centro», añade.

«Va siendo hora de que San Roque despierte, pero necesitamos que el Ayuntamiento invierta en Ricardo Carapeto que está muy abandonada» ALBERTO CABALLERO Asociación comerciantes San Roque

En San Roque la situación no es crítica. La crisis también golpeó a la avenida Ricardo Carapeto, pero algunos de los locales que se quedaron vacíos se están reabriendo. El representante de los empresarios del barrio, Alberto Caballero, detalla que gastan la mayor parte de la ayuda que reciben a las actividades de Navidad.

También cree que es insuficiente. Pide inversión municipal para limpiar y renovar la avenida principal «que está muy abandonada». «Va siendo hora de que San Roque se despierte», concluye Caballero.

En el caso de este barrio, el comercio es minorista, pero muy arraigado entre los vecinos. Las infraestructuras que se instalaron como centro comercial abierto, como carteles y señales, están muy deterioradas o desaparecidas. También les gustaría tener un sistema de sonido en la avenida.