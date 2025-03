La calle San Juan de Badajoz agoniza sin comercios y apenas sin bares

El Globo reabre el Menacho tras 137 años en el Casco Antiguo

Hay una nueva droguería en Menacho, aunque de nueva tiene poco porque suma 137 años de historia. La mítica El Globo cerró su local de la calle San Juan a principios de esta semana y acaba de reabrir en su nueva ubicación.

Paco Medrano, que lleva 40 años en este comercio, está contento. Para este comerciante fue muy duro dejar su local de toda la vida y a sus clientes del Casco Antiguo, aún se emociona cuando recuerda las emotivas despedidas que ha recibido. Sin embargo se le nota alegre y optimista porque en cinco días en la calle Menacho nota más afluencia de público en la puerta de su local y espera poder mantener su negocio, algo que en San Juan parecía imposible.

«Mi sensación es positiva, tiene más paso de gente. Bastante mejor», explica Medrano que pasó el primer fin de semana en Menacho con «picoteo» de clientes. «Y eso que aún no estoy ubicado 100% porque me faltan detalles».

Una de las campañas que espera este comerciante es la de Navidad. «Ya mismo empieza y esperemos que se nos de bien».

Su despedida de San Juan no fue sencilla. Cuando HOY publicó que este comercio centenario se mudaba de su sede habitual, muchos clientes y conocidos fueron a despedirse de Medrano. «Mucha nostalgia y mucha pena. Los clientes de allí vinieron a decirme: Paco, que nos dejas. Tu eres un santo y seña».

«Pero todo el mundo lo ha comprendido, me han dicho que tengo toda la razón del mundo. Más de lo que he hecho, no se podía hacer, pero San Juan está prácticamente sin movimiento. No se puede. Bastante aguanté», explica este comerciantes que está agradecido porque algunos de sus clientes de toda la vida no han dudado en buscarle en su nueva ubicación.