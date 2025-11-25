HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
El entramado de luces se ha venido abajo entre la Catedral y las fachadas que se encuentran en frente, es decir, en toda la Plaza de España.

Badajoz

Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido

Un nuevo sobresalto se suma a la lista de improvistas que el tendido navideño provoca en la capital pacense

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:43

No hay Navidad sin luces. Y en Badajoz no hay luces sin sobresalto. Este martes ha sido la nueva guirnalda instalada en la Plaza de ... Espala la que se ha caído. El desprendimiento ha tenido lugar en la Plaza de España sobre la una y cuarto del mediodía, y no ha causado heridos.

