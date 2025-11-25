Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido

No hay Navidad sin luces. Y en Badajoz no hay luces sin sobresalto. Este martes ha sido la nueva guirnalda instalada en la Plaza de ... Espala la que se ha caído. El desprendimiento ha tenido lugar en la Plaza de España sobre la una y cuarto del mediodía, y no ha causado heridos.

Pero viene a sumarse a una lista que no para de crecer y que destaca especialmente porque este entramado de luces es una de las novedades de la decoración navideña y porque se ha producido tres días antes de su encendido. Este viernes, a las 18.30 horas, está previsto que el alcalde, Ignacio Gragera, accione el botón y alumbre la Navidad.

Pero viene a sumarse, como ya se ha indicado, a otros imprevistos. Este domingo, el tendido de luces obligó a la intervención de policías y bomberos en la avenida de Ricardo Carapeto después de que este provocara la caída de cascotes de una fachada, algo que ya ocurrió el año pasado en otro edificio de la misma avenida. Unos días antes y en la misma arteria principal de San Roque, el temporal arrancó varios adornos.

Y estos días se cumple un año desde que el mismo tendido navideño, y también en la Plaza de España, tiró tres farolas que el Ayuntamiento aún no ha podido recuperar. El Gobierno local espera poder tenerlas listas en su sitio antes de Navidad, pero su modelo, las llamadas María Cristina, son de corte histórico y se fabrican bajo demanda. De todas formas, solo se repondrá la parte rota. Cuando llegue.

El accidente del 12 de noviembre de 2024 se produjo cuando los operarios ataron uno de los cables de las luces a un poste metálico instalado en la acera frente a una de las luminarias de la plaza del Ayuntamiento. El poste se partió y golpeó con fuerza la farola. Esta se rompió y, al caer, se llevó por delante otras dos con un efecto dominó. La tercera no llegó a partirse, pero quedó movida y tuvo que ser desmontada.

Este martes, desde el Ayuntamiento indican que están a la espera de tener un informe de la empresa responsable, Iluminaciones Ximénez, para determinar cuál ha sido el fallo que se ha llevado por delante la nueva guirnalda en la plaza de España.