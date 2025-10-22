Un cadáver colgado de un balcón sorprende a los vecinos de Badajoz: «Me he inspirado en mi novio» Esta vecina de Badajoz ha adelantado Halloween en su casa con una original y terrorífica creación que está acaparando todas las miradas

Halloween se ha adelantado en Badajoz. Los más fanáticos de esta terrorífica fiesta ya están poniendo a punto sus casas con las decoraciones más espeluznantes, y esta está acaparando todas las miradas.

Los vecinos que pasean estos días por la calle La Maya, junto a la autopista, alucinan cuando se percatan de lo que una de sus vecinas ha colgado de su balcón: un cadáver.

Se trata de la curiosa ocurrencia de Lady, una joven que ha sacado a relucir toda su creatividad con esta manualidad tan llamativa como inquietante.

A Lady le encanta Halloween y ha decidido decorar su casa como nunca: «Me apetecía hacer algo diferente porque aquí en Badajoz no se suelen hacer mucho estas cosas», nos cuenta. Y no lo ha dudado un segundo: ha creado una especie de cadáver, como esos que vemos en las películas envuelto en bolsas de basura y atado con cinta aislante, y lo ha colgado de su balcón. Eso sí, dentro del cadáver hay un muñeco hinchable, que no cunda el pánico.

Pero lo más inesperado de su idea es, precisamente, su origen… La inspiración de Lady para crear este adorno de Halloween no ha sido otra que su propio novio. «Me he inspirado en mi novio, no te voy a mentir», bromea sobre su creación. «Le dije: 'Te voy a colgar aquí para que cada vez que nos enfademos veas lo que te puede pasar'», confiesa con total sentido del humor

A su decoración aún le faltan arañas, luces y un toque de misterio, tal como ella misma nos ha contado, pero el cadáver ha sido suficiente para captar la atención de curiosos de todas las edades y convertirse en tema de conversación en toda la ciudad.