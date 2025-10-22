HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lady junto a su terrorífica creación en Badajoz J. López-Lago

Un cadáver colgado de un balcón sorprende a los vecinos de Badajoz: «Me he inspirado en mi novio»

Esta vecina de Badajoz ha adelantado Halloween en su casa con una original y terrorífica creación que está acaparando todas las miradas

Irene Toribio
J. López-Lago

Irene Toribio y J. López-Lago

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:51

Comenta

Halloween se ha adelantado en Badajoz. Los más fanáticos de esta terrorífica fiesta ya están poniendo a punto sus casas con las decoraciones más espeluznantes, y esta está acaparando todas las miradas.

Los vecinos que pasean estos días por la calle La Maya, junto a la autopista, alucinan cuando se percatan de lo que una de sus vecinas ha colgado de su balcón: un cadáver.

Se trata de la curiosa ocurrencia de Lady, una joven que ha sacado a relucir toda su creatividad con esta manualidad tan llamativa como inquietante.

A Lady le encanta Halloween y ha decidido decorar su casa como nunca: «Me apetecía hacer algo diferente porque aquí en Badajoz no se suelen hacer mucho estas cosas», nos cuenta. Y no lo ha dudado un segundo: ha creado una especie de cadáver, como esos que vemos en las películas envuelto en bolsas de basura y atado con cinta aislante, y lo ha colgado de su balcón. Eso sí, dentro del cadáver hay un muñeco hinchable, que no cunda el pánico.

Pero lo más inesperado de su idea es, precisamente, su origen… La inspiración de Lady para crear este adorno de Halloween no ha sido otra que su propio novio. «Me he inspirado en mi novio, no te voy a mentir», bromea sobre su creación. «Le dije: 'Te voy a colgar aquí para que cada vez que nos enfademos veas lo que te puede pasar'», confiesa con total sentido del humor

A su decoración aún le faltan arañas, luces y un toque de misterio, tal como ella misma nos ha contado, pero el cadáver ha sido suficiente para captar la atención de curiosos de todas las edades y convertirse en tema de conversación en toda la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  2. 2 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  3. 3

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  4. 4 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  5. 5

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  6. 6 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  7. 7 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  8. 8

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  9. 9 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  10. 10 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un cadáver colgado de un balcón sorprende a los vecinos de Badajoz: «Me he inspirado en mi novio»

Un cadáver colgado de un balcón sorprende a los vecinos de Badajoz: «Me he inspirado en mi novio»