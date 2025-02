Cabezas y Solana, los mejor valorados mientras Gragera suspende

Rocío Romero Badajoz Jueves, 30 de junio 2022, 13:29 Comenta Compartir

El sondeo encargado por el PSOE en octubre y conocido ahora consideran al socialista Ricardo Cabezas como el político más valorado con 5,2, seguido de María José Solana, del PP, con un 5,1. Son los únicos que aprueban. Cabezas es el mejor valorado entre los preguntados de 18 a 64 años mientras que Solana obtiene el mejor reconocimiento de los mayores de 64.

Según este sondeo elaborado por Celeste-Tel, al que ha tenido acceso HOY, el PSOE volvería a ser el más votado con 12 ediles y sube 7,7 décimas, hasta los 26.299 votos. También subiría el PP, que obtendría un concejal más que en 2019 (de 9 pasaría a 10) a costa de Ciudadanos (que en 2019 obtuvo cuatro y en ese momento lograría tres). Tanto Podemos como Vox, que hace tres años lograron un concejal cada uno, mantendrían la representación.

Esta encuesta está elaborada en octubre y en ella, además de la intención de voto se pregunta por la valoración y el conocimiento de los candidatos. Ignacio Gragera ya era alcalde hace ocho meses, cuando elaboraron el sondeo. Los pacenses preguntados le dejaron a las puertas del 5, con un 4,8, y fue el tercero mejor valorado entre los mayores de 29 años.

Erika Cadenas, única concejala de Unidas Podemos, cerró la clasificación con un 3,8.

El sondeo no pregunta por la valoración ni el conocimiento de Vélez por haberse quedado sin partido

El sondeo no pregunta por Alejandro Vélez, dado que concurrió a los comicios por Vox y se marchó del partido hace más de un año. Se mantiene como edil no adscrito a ningún grupo político en el Ayuntamiento y, de momento, no cuenta con formación con la que presentarse a los comicios.

En cuanto a nivel de conocimiento, Gragera era en octubre el político local más conocido con un 90,6% de notoriedad y el más conocido en todas las franjas de edad. En segunda posición se encontraba María José Solana con una notoriedad del 84,4%. Le sigue muy de cerca Ricardo Cabezas, que también es vicepresidente de la Diputación con el 83,6%. La menos conocida es la podemista Erika Cadenas con el 66,6%.

Gestión, aprobada con un 5,3

Los pacenses preguntados hace ocho meses aprueban la gestión del Ayuntamiento con un 5,3 en una escala de 0 a 10.

Por recuerdo de voto, quienes confiaron en C'S otorgan 5,9 puntos a la gestión del Ayuntamiento siendo la mejor valoración, seguida por los 5,8 puntos del electorado del PP. Ambos son los partidos que forman la coalición de gobierno. Los preguntados que votaron VOX en 2019 asignan la nota más baja (2,9).

Mientras que la izquierda valora mejor que VOX y peor que Cs y PP; con 5,2 y 4,8 puntos los electorados del PSOE y de UP.