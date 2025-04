Cabezas responde a Lemus: «Yo no me afilié para hacer carrera en el PSOE, sino para servir a Badajoz» El portavoz socialista en el Ayuntamiento asegura que, si el PP hubiese dicho sí a su propuesta, habría buscado el visto bueno de Madrid

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 27 de mayo 2022, 13:52 | Actualizado 21:35h.

«Si el PP hubiese dicho que sí, entraríamos en conversaciones con el secretario provincial, con el regional y, al final, quien tiene la última palabra es el federal». Ha sido la respuesta de Ricardo Cabezas a su partido, el PSOE, tras desautorizar su propuesta de apoyar al PP para quitar la Alcaldía de Badajoz al Ciudadanos. «No me afilié al partido al PSOE para hacer carrera en mi partido, me afilié para servir a la ciudad de Badajoz», ha concluido.

«El compañero Lemus tiene que decir lo que ha dicho porque para eso es el secretario provincial y yo, que le tengo en cuenta y respeto su decisión. Yo no he presentado una moción de censura, ni voy a hacerlo. Lo fácil para mí es quedarme de brazos cruzados y esperar, que esta pelea de gallos vaya a más, pero yo no he venido a la política para ser un político pasivo«, ha matizado Cabezas.

El socialista dice que, tras la negativa del PP, no tiene sentido seguir con la propuesta, pero que, si los populares hubiesen mostrado interés, habría negociado con su partido para buscar una fórmula y sacar a Cs de la Alcaldía. «Pero ya no hay más alternativas. Tendrán que aguantar a este portavoz criticándoles todos los días, sacándoles las vergüenzas de este Ayuntamiento. Pero antes de ser crítico, he querido aportar una solución, pero es imposible. El pegamento de los euros es muy duro».

«Parece que algunos se toman a chiste y a gracia lo que está sucediendo», ha declarado el portavoz socialista para afear los comentarios del alcalde en las redes sociales sobre su propuesta. «El señor Gragera nos ha salido muy chistoso, pero, lo que tienen que demostrar es que, en su día, cuando le dieron la Alcaldía de rebote, debía estar a la altura y no lo está logrando. Se dedica a sonreír y anunciar inversiones que no llegan. Y tenemos el Ayuntamiento hecho unos zorros».

Cabezas se ha lamentado de que se hayan cancelado eventos por el conflicto con la policía. «Algo que nunca había ocurrido. Al final se han salvado Los Palomos pero esperemos a ver qué pasa con la feria».

Cabezas ha insistido que, más allá del conflicto con la Policía Local, hay graves problemas municipales. «La Banda Municipal es la primera vez que no va a actuar a la Feria del Libro, hay problemas en las Escuelas Municipales de Música, con clubes como el de voleibol, de baloncesto, de BMX, de patinaje, el Santa Teresa Club de Fútbol está a punto de desaparecer por su campo de fútbol, los servicios en el Ayuntamiento están colapsados y hay un enfrentamiento entre funcionarios que nunca ha habido en esta Ayuntamiento. Hasta votantes del Partido Popular vienen a decirme que nunca habían visto algo así.