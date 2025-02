Cabezas pide respeto para los vecinos de El Progreso

Viernes, 7 de octubre 2022, 08:09 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, cree, en relación al albergue para personas sin hogar proyectado en El Progreso, que tanto el PP como Cs «han sobrepasado todas las líneas rojas» y que sus «ataques» han dañado a unos vecinos «que no merecían ese desprecio». «No quiero defenderme, prefiero defender los intereses de estos vecinos», señala Cabezas en una nota de prensa conocida ayer, en la que asegura que no tiene «ningún interés» en que «se ningunee» a los vecinos arriba de las vías del tren». Así, pide «respeto y consideración para ellos y para su rechazo al centro de acogida», para que «puedan decidir sobre lo que le conviene a su barrio y no solo desde la plaza de España». De igual modo, se disculpó ante ellos porque aprovechan su rechazo para sacudirme a él, «enfrentándoles al resto de la ciudad». Al mismo tiempo, reprochó al PP y a Cs «que hablen de electoralismo para esconder que no están ni con los vecinos, ni con los pobres».