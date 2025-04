Cabezas insta al Ayuntamiento de Badajoz y la Junta a firmar el convenio

El portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, pidió ayer al gobierno local y a la Junta que firmen el convenio que «acortará plazos» para retirar ... el nenúfar del Guadiana. Para Cabezas, Salvemos el Guadiana, que ha convocado una manifestación para el día 19, «lo ha removido todo con su convocatoria», que ve «un éxito de la sociedad civil de Badajoz, tan denostada desde este Ayuntamiento». Considera que el nenúfar ha tenido «un problema de comunicación entre administraciones y ciudadanía», al que añade «confusión, electoralismo y partidismo», y destacó que ese problema ha beneficiado al actual alcalde y a los anteriores, y que el camalote y el nenúfar «han sido utilizados constantemente para arremeter contra el PSOE».

En relación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Cabezas reveló que el convenio no le llegó hasta la pasada semana y sostuvo que la CHG ha trabajado para erradicar el nenúfar y que incluso lo ha hecho «sin escatimar recursos», pero que la gente «no ve resultados y, si no se dan, tienen que pasar cosas, como asumir responsabilidades».

Sobre la advertencia de la CHG de que no actuará contra el nenúfar si la Junta y el Ayuntamiento no cooperan, pidió «prudencia» y que, si la declaración de impacto ambiental para dragar el río llega antes de fin de año, se licite, aunque las otras administraciones no cooperen. No obstante, confía en que «al final» lleguen los fondos Feder, dado que está «convencido» de que ni la Junta ni el Ayuntamiento van a poner «un céntimo», y propuso que Salvemos el Guadiana esté en la comisión de seguimiento que contempla el convenio.