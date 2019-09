Cabezas irá a la Fiscalía si Fragoso no le da datos sobre el exdelegado de Valdebótoa E. P. Martes, 24 septiembre 2019, 08:00

El PSOE acudirá a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo si el alcalde , Francisco Fragoso, no le entrega la información relativa a unas cantidades sin justificar entregadas al exdelegado como anticipos de caja de las ferias 2016 de la pedanía de Valdebótoa. Según el PSOE, se trata de 13.000 euros. Según dijo Fragoso la pasada semana, el dinero está justificado y no llega a 6.000 euros.

El portavoz de los socialistas, Ricardo Cabezas, hizo hincapié en que llevan tiempo pidiendo la documentación y que la han pedido de nuevo por escrito. Si no la recibía «en horas», llevaría el caso a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.

«Ya está bien de que esto sea un auténtico cortijo, si ese alcalde pedáneo metió la pata por un tema administrativo con menor motivo la ocultación, no lo entendemos», dijo.

«Estamos hablando de gastos del 2016 sin justificar, porque si la justificación no vale es que no está justificado y por eso se reclama el dinero», señaló Cabezas. Este aseguró que lleva desde enero de 2017 pidiendo información y que «a día de hoy no tiene ni un papel».

Por otro lado, Cabezas pidió a Fragoso una solución para el centro de salud de Los Pinos. Recordó que el consejero responsable del SES, José María Vergeles, envió una carta al alcalde preguntando por terrenos donde construir el nuevo centro de salud y aún no ha obtenido respuesta. La propuesta de Fragoso ha sido la de reservar para este fin parte del Hospital Provincial, a lo que se niega el presidente de al Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

Por último, Cabezas criticó que el Ayuntamiento haya sacado a concurso la gestión de la perrera. Para el PSOE, se trata de una privatización y una claudicación de los concejales de Ciudadanos a los intereses de los populares.