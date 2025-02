Cabezas dice sentirse «preocupado» por la deriva del Ayuntamiento de Badajoz

REDACCIÓN BADAJOZ. Jueves, 22 de diciembre 2022, 08:03 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, mostró ayer su preocupación ante la «deriva que tiene ahora mismo el Consistorio, donde no se gana para sustos, y se están trasladando cuestiones a la ciudadanía que nada tienen que ver con la buena gestión que se tenía que estar haciendo desde el mismo y el servicio que se le tendría que estar prestando a los vecinos».

En declaraciones a los medios tras el tradicional desayuno navideño que organiza el Grupo Socialista, Cabezas se refirió al «escándalo» cuando el exresponsable de prensa del alcalde de Badajoz, Javier Gragera, fue cesado por el primer edil tras confirmarse que tenía una cuenta en Twitter bajo el nombre de Laura Carrasco, desde la que criticaba a algunos partidos o colectivos de la ciudad.

También destacó la dimisión de la que fuera concejala del PP, María José Solana, y «ahora el transfuguismo de Ignacio Gragera», después de que la semana pasada se anunciara que el candidato popular a la Alcaldía de Badajoz será el actual alcalde, que en las pasadas elecciones se presentó por Ciudadanos.

«Son cuestiones que, por lo menos, a mí me escandalizan y me avergüenzan», reconoció, para señalar que sigue empeñado en trasladar a los pacenses un mensaje de «honestidad, sinceridad, coherencia, transparencia y verdad» y que sirva para ser confiables.

Del mismo modo y en relación a los tres concejales de Ciudadanos, se preguntó qué va a pasar con ellos, y sostuvo que no se van al Partido Popular y no pasan como concejales no adscritos, en primer lugar porque quieren seguir disfrutando de los gastos del Grupo Municipal de Ciudadanos, de manera que «si son honestos lo que tendrían que hacer es renunciar, pasarse como concejales no adscritos y así la ciudad se ahorraría de aquí hasta final de legislatura 20.000 euros».

Tampoco pasan a la condición de no adscritos porque «pierden esos derechos», esa asignación como grupo y la edil Lara Montero perdería la media liberación que tiene en Diputación de Badajoz como diputada provincial por Cs, por lo que, para Cabezas, «al final solo se mueven por intereses económicos y por interés personal».

Por el contrario, al PSOE «le motiva el bien común y el interés general» y por eso entiende, cree y está convencido de que, en estos meses, los socialistas van a afrontar el proceso electoral «en las mejores condiciones, con las mejores garantías, con un partido fuerte, motivado, unido, con muchísimas ganas de cambio porque la ciudad se merece 'otro Badajoz'», como también se merece «otros gobernantes» que practiquen «esa honestidad, esa transparencia, esa coherencia, esa sinceridad, y esa verdad». «Cosa que estamos viendo desde el inicio del mandato que todo ha brillado por su ausencia», dijo.

Por otro lado, el portavoz socialista se refirió a aquellos mensajes que se lanzan «tan a la ligera como titulares pero que luego se quedan en nada», como por ejemplo la piscina de la margen derecha del Guadiana, en relación a la cual los socialistas llevan «meses diciendo que la obra está paralizada y que allí ya no va a seguir nada». A este respecto, avanzó que el constructor ha pedido la rescisión del contrato, «no ahora, sino hace ocho meses».