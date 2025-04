Cabezas afirma que la suspensión de la Maratón no es culpa de la Policía

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, exigió ayer la dimisión de tres concejales del PP, en concreto ... los de Policía Local, Gema Cortés, de Recursos Humanos; Eladio Buzo; y de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Juan Parejo, tras la cancelación del Maratón y Medio Maratón de la ciudad.

En concreto, Cabezas pidió la dimisión de la concejala de Policía Local, y del de Recursos Humanos, aunque «duda que lo haya», así como del de la FMD, «por actitud temeraria pues sabía que la prueba tenía todas las papeletas para no celebrarse, y a pesar de ello siguió con la convocatoria». No obstante, no pidió la del alcalde, Ignacio Gragera, por la cancelación de dichas pruebas deportivas porque quiere que «toda la ciudad compruebe que el cargo le viene grande».

El portavoz socialista mostró ayer en una rueda de prensa su solidaridad a los corredores, voluntarios y trabajadores de la FMD y al sector de la hostelería y restauración de la ciudad, tras lo que recordó que este domingo los atletas pidieron a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz la dimisión del alcalde con gritos de «¡fuera!». También afirmó que toda la localidad ha coincidido en que los hechos fueron «graves, reincidentes y que esto causa un daño irreparable a la ciudad, a su reputación y su capacidad de organización futura».

También lamentó que cuatro días después de cancelarse el maratón «no haya ningún culpable y nadie haya asumido responsabilidades». Sostuvo que la ciudad «no puede ser rehén del mal hacer de este equipo de gobierno que no está a la altura de las circunstancias».

Cabezas defendió que la Policía Local no es la culpable de la cancelación del Maratón y apuntó que «lo fácil desde el equipo de gobierno es echarle la culpa a los agentes de policía», cuando el hecho de que el servicio no funcione «no es de ahora, sino desde hace muchos años», advirtió.

Al mismo tiempo, sostuvo que «de manera injusta se está escurriendo el bulto y lanzando a los policías a los pies de los caballos» y que «es una irresponsabilidad y una temeridad por parte del equipo de ‘desgobierno’, el peor de la historia desde que gobierna el PP, que esto sea así» y parece que «buscan el enfrentamiento de los policías con la ciudadanía».