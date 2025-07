Los buses de Badajoz dejan de aplicar el descuento del 50% en los bonos desde este martes

Redacción BADAJOZ. Martes, 1 de julio 2025, 07:24 Comenta Compartir

El concejal delegado de Transporte Público del Ayuntamiento de Badajoz, José Luis González, ha avanzado que ya ha finalizado la reducción del 50 por ciento del precio del bonobús y abono mensual, que procedía de la ayuda del 30 por ciento que aportaba el Gobierno central a la que el consistorio de la capital pacense añadía el 20 por ciento restante.

Desde el 1 de marzo, ha destacado, la ciudad de Badajoz ha contado con la reducción del 50 por ciento del precio del bonobús y abono mensual del autobús urbano, «acuerdo aprobado por nuestro pleno y por la ayuda prorrogada por el Ministerio de Transporte», cuyas nuevas ayudas de cara al segundo semestre de este año «no tienen nada que ver con las que venían existiendo» y contemplan tres líneas de actuación.

Estas tres líneas son la A, gratuidad de la población infantil hasta los 14 años; la B, que es el descuento del 50 por ciento del 'Título joven' y la C, que es un descuento del 20 por ciento del importe en la tarifa de abonos y títulos multiviaje, «que sería similar a lo que ha habido hasta ahora, al que habría que sumarle otro 20 por ciento como mínimo por parte de las entidades locales, que darían un mínimo de un 40 por ciento».

«Nuestra intención es acogernos a las ayudas que podamos y que beneficien a los usuarios del transporte público»

A este respecto, ha explicado, en el Ayuntamiento de Badajoz y su sistema de transporte urbano no cuenta ni con una tarifa que englobe a la población hasta los 14 años, ni con un título joven como tal, aunque sí con un 'Bono peque' de cuatro a seis años (hasta los cuatro el transporte público urbano es gratuito), y a partir de los seis, cuando es obligatoria la escolarización, existe el 'Bonobús de estudiante' que no tiene límite de edad y en el que el único requisito es estar matriculado en un estudio oficial.

«Con estos bonos, desde el Ayuntamiento de Badajoz aseguramos la gratuidad en el caso de cero a cuatro años y un descuento disponible con un mayor número de personas que el que establece el título joven contemplado por el Ministerio», ha resaltado, junto con que, además, las nuevas líneas de ayudas, que «no tienen nada que ver» con la finalizada este 30 de junio, exigen que para el descuento del citado título joven debería existir esta tarifa «como tal» a 30 de noviembre de 2024.

Así, de estas tres líneas de ayudas «solamente» se podrían acoger «en todo caso» a la C. «A pesar de esta serie de cuestiones, nuestra intención siempre ha sido acogernos a las ayudas que pone en marcha el Ministerio y, por eso, presentamos en plazo la solicitud para las mismas, teniéndolas aprobadas en resolución provisional», tras lo que ha explicado que, durante estos meses e «incluso» después de la presentación de esa solicitud, han estado haciendo consultas al Ministerio en varias ocasiones sobre las dudas que les surgían de si hay que cumplir las tres líneas marcadas.

«No perdemos la esperanza»

También sobre si es posible acogerse a una o dos líneas y, hasta la fecha, ha reconocido, no tienen «una respuesta clara» que les diga si les permiten acogerse a las ayudas que sí tienen contempladas o si, por contrario, hay que cumplir las tres líneas para poder contar con esta ayuda.«No hemos obtenido una respuesta clara y, a día de hoy, seguimos sin saberla, pese a eso, no perdemos la esperanza y seguimos insistiendo con el Ministerio para que nos aclare esa serie de dudas, porque nuestra intención, como digo y así lo hemos demostrado al presentar la solicitud, es acogernos a las ayudas que podamos y que beneficien a los usuarios del transporte público», ha remarcado el concejal.

Además y consultando la «poca» información que hay al respecto, la web del Ministerio tiene una guía de preguntas frecuentes en la cual «sí se aclara que las tarifas que no están habilitadas a 30 de noviembre de 2024 no se podrían acoger a ellas», o «deja claro» que, por ejemplo, un bono de estudiante o que no se llame joven como tal, aunque comprenda a la misma población e incluso más, no estaría bonificado porque no es un título bono joven, «como es lo que dice el Ministerio».