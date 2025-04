Se buscan 700 euros para la calefacción del colegio Manuel Pacheco de Badajoz

700 euros para dos toneladas de pellet. Este es el objetivo de una campaña de 'crowdfunding' lanzada por el PSOE de Badajoz para financiar la ... compra del pellet necesario para la calefacción del Colegio Manuel Pacheco.

Como publicó el Diario HOY el pasado 6 de diciembre, la dirección del centro educativo mandó una circular a los padres ya que «por motivos ajenos al colegio no vamos a tener suministro de combustible para la calefacción del centro por lo que os pedimos que las niñas y niños vengan más abrigados al colegio» y así evitar que los menores pasaran frío en clase.

Ahora el la Agrupación Socialista de Badajoz ha querido mostrar su solidaridad con la comunidad educativa de dicho centro escolar, y Ricardo Cabezas ha anunciado que van a lanzar una campaña de 'crowdfunding' para recaudar dinero y que los menores puedan disponer calefacción.

Ante ello, ha sostenido que «no es de recibo» y que en este tipo de asuntos es donde se ve «de verdad la sensibilidad y el corazón de los políticos que nos gobiernan», tras lo que ha detallado que una tonelada de pellet cuesta 350 euros, y que con dos toneladas tienen cubierto en el colegio el invierno, con un importe global de 700 euros y que se trata de una cuantía que puede llevarse a cabo a través de un contrato menor.

El centro escolar público de la barriada de Suerte de Saavedra se quedó sin calefacción en su transición a la eficiencia energética, al pasar de la vieja caldera de gasoil a dos calderas de pélet. El problema está en que el Ayuntamiento de Badajoz no tuvo en cuenta el suministro de este combustible hasta que no ha empezado a hacer frío, por debajo de 0 grados algunos días de esta semana en la capital por ejemplo.

Cabezas ha considerado que para los contratos menores no hay que esperar a montar un expediente y que, al llevarlo a cabo, «se han confundido con el IVA» y tienen que elaborarlo de nuevo, al hilo de lo cual ha calificado de «una auténtica vergüenza que en pleno siglo XXI» un colegio público, que es un centro de atención educativa preferente como el Manuel Pacheco, se encuentre en dicha situación.

Gragera y la Junta

Por otro lado, para el portavoz socialista estos meses se ha visto cómo del vocabulario del alcalde, Ignacio Gragera, «ha desaparecido la Junta de Extremadura», la cual «ya no existe» y «ya no hay nada que reivindicar, que pedir, que exigir para la ciudad de Badajoz», cuando antes de las elecciones hablaba continuamente de los «agravios comparativos», de que el Ejecutivo autonómico «no quiere» a la capital pacense o que no llegaban las inversiones que ésta se merece.

Sin embargo, ahora Gragera «va a sufrir en sus propias carnes que la Junta de Extremadura no es que no quiera a la ciudad de Badajoz», sino que tiene que gobernar para toda la comunidad autónoma, Según recoge Europa Press.

En este contexto, se ha referido a proyectos de ámbito regional y que desconoce cuándo va a pedir el sexto puente, cuándo va a reivindicar el centro de salud de Las Vaguadas u otro para la Margen Derecha, o cuándo hablará con las consejeras de Educación y de Salud «para que se dejen de enredar y lleven ya de una vez por todas» el Centro de Salud 'Los Pinos' y la Escuela Oficial de Idiomas al antiguo hospital provincial.

Una situación similar a la del nenúfar en el río Guadiana, en el que antes de las elecciones la competencia de las especies y plantas invasoras era del Ejecutivo regional pero «ahora ya no»; o a la de los cortes de luz, sobre lo que tacha de «auténtica vergüenza» que en una ciudad como Badajoz se sigan dando de forma permanente en distintos barrios o en pedanías, cuando Gragera sabe que el director general de Industria es el que tiene que hacer el control y seguimiento a las suministradoras eléctricas para que no se produzcan este tipo de cortes.

También ha citado la piscina de la Margen Derecha o la Ronda Sur, y ha defendido que los intereses de la ciudad tienen que estar «por encima» de los partidistas, tras lo que ha hecho hincapié en que el alcalde «abraza la bandera del Partido Popular» y «abraza a su compañera Guardiola, porque además los dos llegaron de la misma manera, con el dedazo divino de Génova».

Competencias municipales

Mientras y en el ámbito de las cuestiones de competencia municipal, ha recalcado que ve a un equipo de gobierno que «no está cohesionado» y que cada uno «va a lo suyo» y «a ponerse la medallita», a la vez que ha resaltado la situación de la Policía Local en aspectos como la falta de efectivos, así como las 655 viviendas sociales que iba a hacer el ayuntamiento, de las que se conforma con las 400 que anunció Gragera el pasado 12 de mayo.

Finalmente, ha remarcado el Reglamento de Participación Ciudadana y cuándo estará en marcha; la situación de las asociaciones de vecinos a tenor de sus fiestas y eventos y el bando que los regula; o el Plan de Igualdad, reivindicado en su día por el PSOE y que se aprobó, pero en relación al cual tienen que estar «detrás del ayuntamiento», que «hace suyas» cuestiones o proyectos que hacen otras administraciones o asociaciones que ponen en la relación de temas como si fuese del consistorio.

«No tienen vergüenza para reconocer los errores», ha concluido el portavoz socialista, que ha afeado también «la falta de aciertos en la gestión» y de Gragera que está «enrocado en sí mismo», «no reconoce nada» y «siempre está echando balones fuera o señalando a los demás y culpabilizando a los demás» como en la situación de los dos comedores sociales del Casco Antiguo.