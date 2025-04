Se busca santo para celebrar festivo en Badajoz en 2023 La Junta declara día no laborable el Martes de Carnaval y la capial pacense tcuenta con un día extra para descansar

Se busca santo relacionado con Badajoz para dedicarle un festivo en 2023. La Junta de Extremadura ha declarado el Martes de Carnaval jornada no laborable en toda la región y Badajoz gana un día para descansar. El Ayuntamiento declara dos días al año, que tradicionalmente se corresponden con el día grande del Carnaval y San Juan, patrón de la diócesis. El próximo año se abren las opciones.

El cronista oficial, Alberto González, apuesta por el día de San José, patrón de la ciudad y día oficial de Badajoz desde 2021. «Costó mucho recuperarlo, con el objetivo de que arraigue, y se institucionalizó con unos actos el año pasado» que ahora podrían perpetuarse.

A su favor está que se ha festejado en años anteriores. En el Casco Antiguo había suelta de vaquillas hasta 2017. Las crónicas cuentan que Alfonso IX entró en Badajoz el 19 de marzo de 1230. De ahí que esta fuera la primera advocación de la ciudad y que el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, apueste por este día. Vélez estuvo un tiempo reclamando celebraciones de la conquista cristiana de la ciudad para 'compensar', a su juicio, la conmemoración árabe de Almossassa.

El inconveniente de San José para 2023 es que cae en domingo y, por tanto, habría que pasarlo al lunes. A su favor está que es un día no lectivo en los colegios.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, no se decanta por ninguna de las opciones planteadas por el Ayuntamiento. Además de San José, el alcalde se ha referido al día de la Virgen de Bótoa (primer domingo de mayo), al lunes de Carnaval y al día de la Virgen de la Soledad (15 de septiembre, viernes).

Cabezas reclama al alcalde, Ignacio Gragera, que convoque una comisión extraordinaria de festejos este mes y lleve la propuesta al pleno para aprobarlo por unanimidad el día 26.

Quien sí tiene decidido qué día prefiere es la portavoz de Podemos, Erika Cadenas. Opta por el Lunes de Carnaval. «Pensamos que el día de la Virgen de la Soledad y de San José no dejan de ser festividades religiosas y con las que no todos tenemos por qué sentirnos identificados. El Carnaval es nuestra fiesta más significativa, tiene el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional, y viene bien a todos porque no hay colegio».

En contra están aquellos que aprecian que, aun siendo importante, «Badajoz es mucho más que Carnaval», como afirma el cronista oficial.

Además, como punto contrario a este día se encuentra que el lunes de Carnaval es día de horario reducido en el Ayuntamiento y la Diputación. Así que los dos centros laborales con más empleados pueden preferir otra jornada.

El Ayuntamiento también ha planteado el día de la Virgen de Bótoa, que es el primer domingo de mayo. En el caso de que se pasara al lunes, día 8 de mayo, se estaría hablando de generar dos puentes seguidos pues el 1 de mayo también es lunes y es festivo. Igual ocurre con la Virgen de la Soledad, 15 de septiembre, que cae en viernes la siguiente semana al puente del Día de Extremadura.

El alcalde, Ignacio Gragera, no mencionó el día de San Pedro y San Pablo entre las posibilidades cuando se le preguntó por ellas el pasado jueves. El 29 de junio era el día en que tradicionalmente se acababa la feria de San Juan. A favor de esta opción está que el 24 de junio cae en sábado en 2023. Por tanto, no habrá un día festivo para que las familias vayan juntas al recinto, algo que agradecen en las casetas y las atracciones. De inaugurarse la misma noche de San Juan, el 23, la ciudad puede tener un festivo el 29, jueves, y facilitar un puente a las puertas del verano. O un día de feria sin preocuparse del trabajo.

