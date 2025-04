En busca de otros candidatos a la alcaldía de Badajoz

El actual alcalde, Ignacio Gragera, ha mostrado alguna vez su intención de repetir, pero no dan fecha para su designación.

EL PP tenía este curso motivos para correr. Sin la alcaldía y sin cabeza visible en el Ayuntamiento, a los populares les urgía elegir candidato para darlo a conocer. De ahí que la semana pasada, el PP provincial pusiera en posición de salida a Antonio Cavacasillas. Quedan quince meses para las elecciones municipales de 2023 y el resto de partidos no modifican su agenda ni calendarios por el adelanto del PP.

Sin fecha está Ciudadanos. Su alcalde, Ignacio Gragera, ha mostrado en alguna ocasión su intención de repetir. Pero el partido no tiene de momento fecha para ello. Gragera es uno de los cinco alcaldes que el partido tiene en ciudades medianas. Además de haber logrado la alcaldía mediante un pacto después de quedar tercero en los comicios, a Gragera también le respalda haber entrado en la directiva nacional.

De todas formas, la inminencia de los comicios de Castilla y León y el posible adelanto electoral de Andalucía retrasa ese momento en todos los partidos, también en el PP cuyo comité electoral nacional no tiene fecha de reunión.

Ampliar Ricardo Cabezas, del PSOE, ganó las elecciones en 2019 y repetirá como candidato. HOY

El PSOE tiene más claro su calendario. El ganador de las últimas elecciones fue el socialista Ricardo Cabezas. Pero un pacto entre PP, Cs y Vox le apeó de la alcaldía. La idea es que Cabezas lidere de nuevo la lista. Pero la confirmación no tendrá lugar hasta septiembre como muy pronto. Ricardo Cabezas fue reelegido el 2 de diciembre como secretario local. A pesar de que solo votaron un tercio de los militantes, como no concurrió otro lista el PSOE ve un apoyo abrumador. Se apoyan en que no se daba una lista única desde 2007.

Hasta el verano, el PSOE provincial continuará con la renovación de las secretarías locales. Será después cuando inicien la confirmación de candidaturas en los municipios con más vecinos. En aquellos lugares donde gobiernen, repetirán. En aquellos donde no lo hagan se podrá presentar otros militantes a disputar la plaza. En Badajoz, como Cabezas logró el 37,49% de los votos y doce de 27 concejales, dan por hecho que volverá a ser el número uno. Pero hasta septiembre no le confirmarán.

Ampliar Erika Cabezas, de Podemos, que empezará las reuniones en marzo. HOY

Podemos e IU

El proceso de Podemos es más complejo. Ahora solo tiene un concejala, Erika Cadenas. Su intención es repetir, pero las opciones están abiertas. Hay más posibilidades, como la de Paco Llera. La primera reunión de la formación morada para iniciar la carrera será en marzo. En los últimos comicios, celebraron primero unas primarias internas y después se sumaron a una candidatura con IU en la que fueron alternando integrantes de la lista. Ni siquiera saben de momento en qué se va a materializar el frente amplio que lidere Yolanda Díaz en todo el país. Faltan, por lo tanto, meses para conocer al elegido.

Vox está fuera del Ayuntamiento después de que su único concejal, Alejandro Vélez, abandonara el partido. La formación verde superó la barrera del cinco por ciento con 3.789 papeletas. De momento, no se le conoce candidato a la alcaldía.

Ampliar Alejandro Vélez se presentó por Vox y ahora plantea crear un partido o candidatura local. HOY

Por otro lado, Alejandro Vélez, el concejal que logró el acta por el partido de Abascal y ahora es edil no adscrito, se ha quedado sin partido. Concurrió a las elecciones por Vox, pero se marchó de la formación en mitad de una discusión sobre su expulsión. Existe la posibilidad de que cree un partido local para volver a presentarse, pero aún no lo tiene decidido. «La gente me anima, pero hay que contar con equipos. Está en el aire y hay tiempo aunque las elecciones están ya a poco más de un año», reconocía ayer.

En caso de dar el paso, no sería el primer partido de índole local que sale en las últimas elecciones. En 2007 lo hizo Nicasio Monterde con Badajoz Tuyo. En 2019 concurrieron JuntosxBadajoz, con Luis García Borruel, a la cabeza, y Badajoz Adelante, con Antonio Manzano.

Ampliar Antonio Manzano estuvo a punto de ser concejal en 2019 y, en esta foto, posa en la plaza de España en 2013 . HOY

De los tres, solo Manzano estuvo cerca de ser edil. De hecho, fue concejal por un par de días, hasta que llegaron los votos del extranjero que le arrebataron el acta para darle el concejal número 12 al PSOE.

Antonio Manzano explicó ayer que no está entre sus planes actuales volver a intentar ser concejal. «En 2019 fue una gran decepción después de cuatro años trabajando duro desde que creamos el partido en 2015. Vimos que un partido local apenas tiene opciones», explica. «En principio no, pero no sé si de aquí a 2023 decidiremos otra cosa».

