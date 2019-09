Bulos como bolas

Para la Real Academia de la Lengua, el vocablo bulo podría derivar del caló 'bul', que significa porquería. Muy acertada la identificación, pues no más que eso son las noticias falsas. Si hubiera de darle una apariencia física a los bulos yo les dotaría de forma esférica, dada la facilidad que tienen para rodar cuando encuentran la base apropiada para deslizarse. Cuando entran en una pendiente y cobran velocidad resulta muy difícil detenerlos.

Construir un bulo y ponerlo a circular es bastante sencillo en estos tiempos. No importa lo disparatados que sean los que se nos ocurran o los que recibamos por diferentes canales, el bulo, si tiene visos de verosimilitud, se convierte en una bola que puede ser tan rápida como una bala. Algunas insólitas o inverosímiles historias encuentran en las redes sociales el terreno propicio para su cultivo y diseminación. Los modernos dispositivos de comunicación actúan como el viento con las simientes de algunas plantas, esparciéndolas por todos lados a gran velocidad muy lejos de donde surgieron.

Días atrás y a través de la conocidísima aplicación WhasApp recibí un mensaje de texto en el que se daba a conocer el origen del popular y vulgar vocablo 'chumino'. Según se decía tuvo su nacimiento en el puerto de Málaga, a donde en los siglos XVII y XVIII arribaban muchos barcos. Las prostitutas que merodeaban la zona se promocionaban alzando sus vestidos para mostrar sus encantos y atraerse a la ávida marinería. Desde la cubiertas la tripulación gritaba 'Show me now'; (muéstramelo ahora), que para los locales sonaba como 'suminou'; y creían que era la forma con que los guiris de entonces denominaban al aparato genital femenino. La palabra prendió en el habla popular y como 'chumino' ha llegado hasta nuestros días. Poco después me llegó otro en términos parecidos que situaba el origen en la ciudad de Cádiz.

Se me ocurrió entonces trasladar el origen de la palabra a Badajoz y situarlo en 1811, cuando el mariscal Wellington y sus tropas toman la ciudad, en manos de los franceses. Puesto a rodar por el mismo conducto, el bulo circuló de forma vertiginosa y al poco me llegó de rebote a través de varios contactos. Así es el 'guasá'. Así es la guasa.